Scholz: Nach der Kanzlerschaft wird es Zeit für ein normales Leben

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gab in einem Podcast-Interview mit Tilo Jung Einblicke in seine Pläne nach dem Ende seiner politischen Karriere. Scholz betont, dass er nach seiner Zeit als Kanzler gerne wieder ein normales Leben führen möchte. Die Möglichkeit eines Engagements in der Wirtschaft wie Gerhard Schröder (SPD) schließt er hingegen aus.

Nächsten Sonntag entscheidet Deutschland über den neuen Bundestag, die nächste Bundesregierung – und auch über die Zukunft von Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ). Der liegt eine Woche vor der Wahl in Umfragen abgeschlagen zurück. Die Chancen auf eine zweite Amtszeit sind gering. Der Journalist und Links-Aktivist Tilo Jung (39) stellte sich in seinem Podcast „ Jung & Naiv “ dem Bundeskanzler mehr als zwei Stunden den Fragen.

Jung, bekannt für seine spitze Fragen und die konsequente Anrede „du“, konfrontierte den Kanzler gleich am Anfang mit der Frage: „Ist Plan B, jetzt wieder zurück in den Anwaltsberuf zu gehen?“ „Dasein dein letzter Beruf sein? Egal, wann es aufhört?“, will Jung wissen. „Ja, ich glaube, das wird später aufhören, als einige sich das zurechtgelegt haben vor langer Zeit“, antwortet der Noch-Kanzler. Verblüffend deutlich fügt er hinzu: „Aber aus meiner Sicht ist es nicht so, dass da jetzt noch hinterher was anderes kommen soll.“ Es sei eine Ehre, seit 1998 in der Politik zu sein und dem Land dienen zu dürfen und er hoffe, „das noch einige Zeit zu machen. Aber danach ist dann auch die Zeit als ganz normaler Bürger wieder angesagt.“, sagte Scholz. Eine Möglichkeit, wie sie sich Gerhard Schröder (SPD) nach dem Ende seiner Kanzlerschaft 2005 bei russischen Gasfirmen angehütet hatte und sich so kräftig die Taschen vollgemacht hatte, schwebe Scholz nicht vor. „Das finde ich für mich ausgeschlossen und eigentlich auch für andere.“ Gerade weil die Kanzlerschaft eine große Ehre sei, „sollte man auch darauf achten, dass man das als das Große in seinem Leben betrachtet“. Ohne hinterher noch etwas anderes machen zu müssen.





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

OLAF SCHOLZ SPD Bundestagswahl Jung & Naiv Kanzlerschaft Politik Zukunft Anwaltsberuf Gerhard Schröder

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dilemma der SPD: Scholz der Bewahrer – oder Scholz der Verweigerer?Möchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Olaf Scholz und SPD-Spitze auf Wahlkampftour in Wolfsburg'Der Kanzler kommt', heißt es knapp in SPD-Ankündigungen für Events mit Olaf Scholz. Einige wenige der Wahlkampfauftritte betitelt die Partei sogar als Highlights – das erste am Abend in Wolfsburg.

Weiterlesen »

Scholz läutet den SPD-Wahlkampfauftakt einDie SPD-Spitze hat der Union bei der offiziellen Eröffnung der heißen Wahlkampfphase in Wolfsburg unehrliche Finanzversprechen vorgeworfen. Alle News hier im Wahlkampf-Ticker.

Weiterlesen »

Pistorius schließt Friedensmission in der Ukraine nicht aus | SPD fordert Ehrlichkeit von ScholzVerteidigungsminister Boris Pistorius hält eine deutsche Beteiligung an einer möglichen Friedensmission in der Ukraine für möglich. Die Grünen fordern Kanzler Olaf Scholz zur kurzfristigen Zustimmung zur Militärhilfe für die Ukraine auf. Die SPD wirft der Opposition im Streit um die Finanzierung der Ukraine-Hilfe vor, die Wähler in Deutschland gezielt hinters Licht zu führen. BSW-Chefin Sahra Wagenknecht warnt vor dem Einsatz deutscher Soldaten zur Absicherung einer Friedenslösung in der Ukraine.

Weiterlesen »

Vorwürfe gegen Scholz und SPD-General Miersch: Streit um Ukraine-Milliarden eskaliertGroßer Streit um zusätzliche Ukraine-Hilfe zwischen Grünen und SPD! Nachdem Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) deutlich gemacht hatte, neuen Milliarden nur no...

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 16:13 SPD-Haushaltspolitiker Schwarz widerspricht Scholz in Ukraine-Streit +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Weiterlesen »