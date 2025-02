Scholz nennt Chialo „Hofnarr“ - Rassismusvorwurf

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geriet in massive Kritik, nachdem er den Berliner Kultursenator Joe Chialo auf einer privaten Feier als „Hofnarr“ der Union bezeichnet hatte. Die CDU wirft Scholz Rassismus vor, was von der SPD zurückgewiesen wird.

Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) hat den Berliner Kultursenator Joe Chialo auf einer privaten Geburtstagsfeier als „Hofnarr“ der Union bezeichnet und damit scharfe Kritik auf sich gezogen. Die Aussage, die während einer Feier des Unternehmers und ehemaligen FDP-Bundesschatzmeisters Harald Christ in Berlin gemacht wurde, wurde zunächst von der Zeitschrift „Focus“ veröffentlicht.

Der Vorfall ereignete sich bei einer Geburtstagsfeier des Unternehmers und ehemaligen FDP-Bundesschatzmeisters Harald Christ in Berlin. Der Kanzler beauftragte den Medienanwalt Christian Schertz damit, rechtliche Schritte gegen das Magazin einzuleiten, dessen Formulierung den Eindruck einer rassistischen Beleidigung hatte aufkommen lassen. Die CDU wirft Scholz Rassismus vor, was von der SPD strikt zurückgewiesen wird. Scholz erklärte, der Begriff sei „im Sprachgebrauch nicht rassistisch konnotiert“ und von ihm nie so intendiert gewesen. Er betonte, er habe auf der Feier vor zehn Tagen das gemeinsame Abstimmungsverhalten von CDU/CSU und AfD im Bundestag kritisiert. Auf den Hinweis, dass es auch liberale Stimmen in der CDU gebe, habe er entgegnet, dass sich nur sehr wenige Parteivertreter gegen das Verhalten von Parteichef Merz gestellt und kritisch zu Wort gemeldet hätten. „Persönlich schätze ich Joe Chialo gerade als eine wichtige liberale Stimme in der Union“, erklärte Scholz.





SCHOLZ CHIALO RASSISMUS CDU SPD UNION POLITIK

