Die SPD kämpft nach dem Ende der Ampelkoalition mit den Folgen ihrer politischen Entscheidungen. Kritiker werfen Scholz vor, dass er den Neuanfang nicht genutzt und sich nicht von der Vergangenheit distanziert hat. Es wird vermutet, dass die SPD bei der kommenden Wahl als drittstärkste Kraft ins Ziel gehen wird. Der Streit um Merz' Abstimmung mit der AfD hat sich weitgehend gelegt. Die meisten Beobachter sind der Meinung, dass Merz' Abstimmung ein missglückter Versuch war, den Rechtspopulisten das Wasser abzugraben, aber kein erneuter 1933. Die Umfragewerte der SPD und der Union haben sich nicht signifikant verändert. Die AfD hingegen setzt weiterhin auf ihren extrem rechten Kurs und versucht, den etablierten Kräften zu schaden. Transparency International hat Deutschland in ihrem Korruptions-Ranking um einige Plätze nach unten verschoben. Experten fordern eine drastische Einschränkung von Parteispenden, um die Unabhängigkeit der Parteien zu gewährleisten. Es wird bemängelt, dass die Transparenzregeln für Parteispenden, die erst im vergangenen Jahr verschärft wurden, das Problem der Geldwäsche nicht adressieren.





