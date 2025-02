Die Fernsehdebatte zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz zeigte die klaren Unterschiede zwischen den beiden Mitte-Politikern. Es war ein Duell von zwei Biedermännern, nicht zweier Populisten. Die Debatte wurde von Experten als hart, fair und kontrovers bewertet, wobei die Themen Einwanderung und die Zusammenarbeit mit der AfD im Mittelpunkt standen.

Die Debatte zwischen dem Sozialdemokraten Olaf Scholz und seinem christlich-demokratischen Herausforderer Friedrich Merz war hart, meistens fair und vor allem zeigte sie eines: Die Bürger in Deutschland haben wieder die Wahl zwischen zwei Politik ern der Mitte, die unterschiedliche Weltanschauungen vertreten. Die Zuschauer sahen eine Debatte , die ihren Namen verdient hat: Kaum Floskeln, dafür Beispiele aus der Praxis – klare Gegensätze statt Zwist über kleine Details.

So plastisch und kontrovers war deutsche Politik nicht immer. Es hat gedauert, aber die sedativen sechzehn Jahre unter Angela Merkel scheinen überwunden zu sein. \Da standen zwei Politiker, die einander trotz offensichtlich unterschiedlicher Weltanschauungen ausreden ließen und nicht mit irgendwelchen Phantasiezahlen um sich warfen. Man kann geneigt sein, die Debatte als langweilig und blutleer zu bezeichnen. Auch auf die großen Visionen, wie Deutschland wieder zurück auf die wirtschaftliche Erfolgsspur kommen soll, wartete man vergeblich. Doch es war ein Duell von zwei Biedermännern, nicht zweier Populisten. Gerade zu Zeiten, in denen Politik immer mehr zu einem schrillen Absurditäten-Wetteifern verkommt, ist es wohltuend, dass die beiden Kandidaten nicht auch der Versuchung erliegen, sich in plumpen Parolen zu ergehen. \Gleich zu Beginn unterstellte Olaf Scholz seinem Kontrahenten Friedrich Merz einen 'Tabu-Bruch'. Dass der Unions-Kanzlerkandidat bei der Abstimmung im Bundestag die Stimmen der AfD in Kauf nahm, hat tatsächlich bundesweite Proteste hervorgerufen. Merkwürdigerweise sieht man das aber nicht in Ergebnissen der Umfragen. Der wahre Fokus dieser Bundestagswahl wird sein, wie viele Stimmen die Union von den AfD-Sympathisanten bekommen kann. Daher ist es ein wenig realitätsfern, dass zu der gestrigen Debatte im Öffentlich-Rechtlichen Fernsehen nur Merz und mit Scholz der Chef einer Partei, die laut Umfragen nur die Drittstärkste ist, eingeladen wurden. \Nach wie vor sind viele deutsche Wähler unentschlossen, und es ist offen, welche Koalition gebildet werden kann. Unionskandidat Merz hat die Brandmauer zu den Ultrarechten im Bundestag eingerissen und damit eine Schockwelle ausgelöst, und nach einer Serie von Anschlägen durch Migranten ist das Thema Einwanderung in den Mittelpunkt des Wahlkampfs gerückt. Auch im gestrigen Fernsehduell hat es Kanzler Scholz nicht geschafft, diesen Trend zu stoppen, und das Scheitern der Ampelkoalition hat seine SPD in den Umfragen auf Platz drei abrutschen lassen. \Auch wenn die CDU/CSU voraussichtlich die meisten Sitze im Bundestag gewinnen wird, ist es unwahrscheinlich, dass sie allein an die Macht kommt. Um die AfD auszuschließen, müssten die Unionsparteien eine Koalition mit SPD und/oder Grünen eingehen, also mit den beiden Parteien, deren Politik sie zu beenden versprochen haben. Selbst wenn diese Koalition zustande kommt, wird die Regierung sehr fragil sein. Die CDU wird ihre Politik verwässern und ihre Anhänger enttäuschen. Die AfD wird sowohl von dieser Enttäuschung als auch von ihrer Position als größte Oppositionspartei profitieren





