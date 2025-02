Scholz Verspricht Schnellere Abschiebungen Nach Anschlag In München

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in der ZDF-Sendung „Klartext“ klar für konsequente Abschiebungen von Straftätern aus Deutschland ausgesprochen. Er reagierte auf die Frage einer Bürgerin aus Solingen, die sich um die Sicherheit ihrer Familie und Freunde sorgen, und versicherte, dass Deutschland sicherer werden müsse. Der Kanzler verwies dabei auf den Anschlag in München, bei dem ein 24 Jahre alter Asylbewerber aus Afghanistan in die Menschenmenge gerast ist und 30 Menschen verletzt hat.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich in der ZDF-Sendung „Klartext“ klar für konsequente Abschiebungen von Straftätern aus Deutschland ausgesprochen. Auf die Frage einer Bürgerin aus Solingen, die sich um die Sicherheit ihrer Familie und Freunde sorgen, antwortete Scholz , dass Deutschland sicherer werden müsse.

„Wer hier keine deutsche Staatsangehörigkeit hat und Straftaten dieser Art begeht, der muss auch damit rechnen, dass wir ihn aus diesem Land wieder zurückbringen, wegbringen und ihn abschieben“, sagte Scholz. Er versicherte, dass dies auch auf den Tatverdächtigen des Anschlags in München angewandt werde. „Und das wird auch diesem Täter passieren. Denn wir werden ihn sicherlich verurteilt sehen von den Gerichten, und noch bevor er das Gefängnis verlässt, wird er dann auch in sein Heimatland zurückgeführt werden“, sagte er. Ein 24 Jahre alter Asylbewerber aus Afghanistan soll in der Münchner Innenstadt mit seinem Auto in eine Menschenmenge gerast sein und dabei 30 Menschen zum Teil schwer verletzt haben. Der Kanzler berief sich dabei auf den Grundsatz, dass die Sicherheit der Bürger an erster Stelle stehe und dass die deutsche Rechtsordnung konsequent angewendet werde.Scholz unterstrich die Bedeutung der Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus. „Jede einzelne dieser Taten ist unerträglich“, sagte er. Das Thema innere Sicherheit müsse aus seiner Sicht mit größter Priorität behandelt werden. Er versprach, dass die Bundesregierung alle notwendigen Maßnahmen ergreifen werde, um solche Taten in Zukunft zu verhindern. Die Bürgerin aus Solingen hatte den Kanzler zuvor mit der Tat in München und anderen Attentaten der Vergangenheit konfrontiert. Sie fragte ihn, ob er sich nicht mitschuldig an den Morden fühle, die von solchen Attentätern begangen würden. Auf diese Frage ging Scholz nicht direkt ein, sondern konzentrierte sich auf die Bekräftigung der staatlichen Verpflichtung zum Schutz der Bürger und die Abwendung von weiteren Angriffen





