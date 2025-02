Scholz widerspricht Vance in scharfer Rede

Bundeskanzler Scholz kontert die Einmischung des US-Vizepräsidenten J.D. Vance in den deutschen Wahlkampf und stellt klar, dass die Unterstützung für die Ukraine unerschütterlich bleibt.

Bundeskanzler Scholz hat in einer scharfen Rede die Einmischung des US-Vizepräsidenten J. D. Vance in den deutschen Wahlkampf entschieden zurückgewiesen. Vance hatte sich ohne den Namen der AfD zu nennen, kritisch gegenüber der Partei geäußert. Scholz sah darin eine unzulässige Intervention in die deutsche Demokratie und betonte das Bekenntnis zum „Nie wieder“ als grundlegende Lehre aus der nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands.

Er stellte klar, dass die AfD diese Lehre verharmlose und ihre Unterstützung daher nicht akzeptabel sei. Scholz rief zur Einheit Europas auf und betonte die unbedingte Unterstützung Deutschlands für die Ukraine. Er lehnte jegliche Versuche ab, einen Diktatfrieden zu erzwingen oder die Interessen der Ukraine zu ignorieren. Die Unterstützung für die Ukraine sei unveränderlich, auch wenn Trump Friedensgespräche mit Russland führe, in denen die Ukrainer nicht eingebunden seien. Scholz kündigte an, dass Deutschland sich nicht an Lösungen beteiligen werde, die amerikanische und europäische Sicherheitsinteressen voneinander trennen, da dies nur Putins Interessen dienen würde. Scholz' Ansprache fand in der Münchener Sicherheitskonferenz großen Beifall. Der Kanzler wurde auf Nachfrage nach positiven Aspekten in Vance's Rede gefragt, antwortete jedoch kryptisch. Scholz betonte die Bedeutung der europäischen Einheit und richtete sich direkt an die EU mit der Frage, ob ihre Streitkräfte bereit seien, für die Verteidigung Europas einzustehen. Er forderte eine einheitliche Stimme Europas und warnte vor der Gefahr der Abspaltung. Selenskyj, der die Rede von Scholz gehört hatte, betonte die Notwendigkeit der europäischen Einheit und die Dringlichkeit einer gemeinsamen Antwort auf die Herausforderungen der Zeit.Der Auftritt von Scholz und Selenskyj auf der Münchener Sicherheitskonferenz war ein Zeichen der europäischen Solidarität in einer Zeit zunehmender globaler Ungewissheit. Obwohl ein gemeinsamer Auftritt von Scholz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron nicht zustande kam, unterstrich Selenskyjs Appelle an die EU die Bedeutung von Einheit und entschlossener Handlungsweise in der europäischen Sicherheitspolitik. Die Debatte um die Einmischung in den deutschen Wahlkampf durch den US-Vizepräsidenten zeigt die Spannungen zwischen transatlantischen Beziehungen und der Notwendigkeit eines gemeinsamen europäisches Auftretens in einer Welt, die von neuen Herausforderungen zunehmend geprägt ist.





