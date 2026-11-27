Freenet hat sich für den Black Friday einen weiteren Tarif-Knaller aufgespart. 100 Gigabyte im Telekom-Netz für 11,99 Euro – monatlich kündbar. Ein Top-Deal?

Das Beste kommt zum Schluss? Freenet hat sich für den Black Friday einen weiteren Tarif-Knaller aufgespart. 100 Gigabyte im Telekom-Netz für 11,99 Euro – monatlich kündbar.

Der beste Deal des Jahres? Seit Wochen lockt der Freenet-Konzern mit Mobilfunk-Deals im Namen des Black Friday. Nun ist der große Ausverkaufstag endlich da und das Unternehmen feuert noch einmal aus allen Rohren. Unter der Prämisse "Bester Deal des Jahres" schickt der Provider eine Telekom-Flat mit 100 Gigabyte Datenvolumen für monatlich 11,99 Euro ins Rennen.

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Der Tarif unterstützt eine flotte Datenrate von bis zu 100 Mbit/s und lässt sich monatlich kündigen. Ist das wirklich der ganz große Black-Friday-Wurf? Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.