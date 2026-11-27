Das Premierentor von Mikey Moore für den 1. FC Köln begeisterte die englischen Ex-Stars Emile Heskey und Jamie Vardy vor dem Fernseher.

Die englischen Ex-Nationalspieler Emile Heskey und Jamie Vardy haben den FC gegen die Bayern am Bildschirm verfolgt. Beim Tor von Mikey Moore flippten die beiden aus.war zum Zungeschnalzen.

Der Youngster sparte sich seinen großen Moment ausgerechnet für das Duell bei den Bayern in der Allianz Arena auf. Nach einer feinen Hacken-Vorlage von Said El Mala umkurvte der Engländer Jonas Urbig auf engstem Raum und schob den Ball zur zwischenzeitlichen Führung ein. Eine Bude, die nicht nur die Fans verzückt hat, sondern auch zwei waschechte England-Legenden.

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Emile Heskey, Papa von FC-Profi Reigan Heskey, und Leicester-Urgestein Jamie Vardy schauten im Rahmen einer Show das FC-Spiel bei den Bayern und waren aus dem Häuschen bei der Szene. Die beiden sprangen von der Couch auf und jubelten ausgelassen über den Treffer ihres Landsmannes. Moore selbst bekam die Szenen zugespielt und bedankte sich via Video bei den beiden ehemaligen Nationalspielern.