Entdecke Kopfhörer, die deinen Look perfekt ergänzen. Von Retro-Klassikern bis futuristisch-transparent.

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Kopfhörer für unterwegs liefern nicht nur Sound – sie sind auch ein Fashion-Statement. Hier sind 16 Modelle mit und ohne Bluetooth, bei denen das Design einen Blick wert ist. Egal ob Over-Ear, On-Ear oder In-Ear – ein Kopfhörer ist stets nach außen hin sichtbar und sagt somit etwas über seinen Träger aus. Bunt und ausgeflippt oder metallischer Business-Look: Du bist, was du trägst.

Also read Nothing Ear (note): KI-Wearable hört auch über das Ladecase mit

Für jeden Stil findet man das passende Modell und nicht selten entscheidet das Aussehen – vor allem, wenn sich mehrere Kopfhörer technisch und klanglich ähnlich sind. Es soll sogar Menschen geben, denen das Datenblatt egal ist – Hauptsache, die Dinger sehen cool aus! Wir haben mehrere Mode-Blogs und Fashion-Webseiten durchforstet: Welche Kopfhörer-Modelle sind besonders?

Tendenziell landet man hierbei eher bei den etwas teureren Vertretern von Markenherstellern wie Sony, Beats, Marshall oder Sennheiser – aus gutem Grund, denn Preisbrecher aus dem unteren Segment sind nicht selten einfach nur Design-Kopien der erfolgreichen Originale. Das erste Glanzstück stammt von der edlen Audio-Schmiede Bowers & Wilkins …folgen dem Trend. Der Tragekomfort ist hoch und Geräusche aus der Umgebung werden nicht abgeblockt wie bei In-Ears mit Silikonstöpseln.

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Passen zu vielen Styles, denn …Sony bringt den Kopfhörer zurück, der 1979 mit dem ersten Walkman Kult wurde. Der MDR-3R sieht fast genauso aus wie das Original: schmaler Metallbügel, runde Ohrmuscheln und natürlich die ikonischen Polster in Orange und Blau. Die beiden Farben liegen bei und lassen sich in Sekunden tauschen, je nachdem, wie euer Outfit gerade aussieht. Mit 38 Gramm spürt man das Teil kaum auf dem Kopf.

Statt Klinke gibt es jetzt USB-C, also einfach einstecken und los. Retro-Accessoire mit Ansage. Das Design ist authentisch, das gefällt mir. Was ich aber vermisse, ist echter Tiefbass – da ist der MDR-3R etwas schlank aufgestellt.

Naja, das ist eben auch wie früher. ) sieht nicht nur klasse aus, sondern hat auch guten Klang und wirksames Noise Cancelling zu bieten.

Zudem ist ein Mikro im Case verbaut, was für bessere Klangqualität bei Telefonaten sorgen kann. Ein günstigeres Modell vom selben Hersteller ist dermit teilweise transparenten Gehäusen wird nicht jedem gefallen. Die Bedienung mit Hardware-Buttons und drehbarer Rolle ist präzise und eingängig – eine gelungene Alternative zu Touch-Gesten.. Dabei handelt es sich eigentlich um eine Wiederentdeckung der Generation Z, denn das 1984 erstmals erschienene Modell wird bis heute in fast unveränderter Form gebaut und ist ein echter Klassiker.für rund 2.000 Euro. Dieses Profi-Werkzeug klingt nach Aussagen von Audiophilen überragend – hier kommt das gesammelte Fachwissen des deutschen Herstellers in einem Produkt zusammen. Seitlich befinden sich aus Gorilla-Glas gefertigte Schallwandler-Abdeckungen, die einen Blick auf die hochwertigen Treiber erlauben. Es handelt sich um eine geschlossene Bauweise, aber eben mit „Durchblick“.leicht verstaut werden und ist der perfekte Reisebegleiter“, erläutert der Hersteller auf seiner Webseite.

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Was gar nicht erwähnt wird, ist das authentische Retro-Design. Fehlt eigentlich nur noch der passenden) ist relativ günstig und besticht durch sein Retro-Design. Kein Technik- oder Klangwunder, aber ein bezahlbares Accessoire, das Blicke auf sich zieht. Wer ein iPhone nutzt, darf zugreifen: AirPods Pro 3 heute für 179 Euro im Sale