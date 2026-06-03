Schorle Roth rettet Bregenz Handball vor dem Abstieg

Michael Roth hat Bregenz Handball in der Relegation vor dem Abstieg in die 2. Liga bewahrt. Der 64-jährige Ex-Nationalspieler übernahm im Notfall und feierte den Klassenerhalt.

Er kam in höchster Not und geht wieder bei größter Freude: Michael 'Schorle' Roth (64) hat den österreichischen Erstligisten Bregenz Handball vorzeitig in der Abstiegsrunde vor dem Absturz in die 2.

Liga gerettet. Als Spieler wurde Roth zusammen mit seinem Zwillingsbruder Uli 'Bulle' Roth Silbermedaillen-Gewinner bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles. Bregenz war Roths insgesamt zwölfte Trainer-Station, die Bregenzer coachte er nach 2022/23 zum zweiten Mal.

'Der Auftrag ist erfüllt, Bregenz bleibt Erstligist', sagt Roth. 'Ich bin weiter bereit für neue Aufgaben. ' Dabei muss es nicht zwingend um ein weiteres Trainer-Amt gehen. Roth: 'Ich bin für alles offen.

' Nach Informationen von SPORT BILD gab es zu Jahresbeginn eine Kontaktaufnahme des ThSV Eisenach aus der Daikin Handball-Bundesliga, als die Thüringer bereits damals die dann schließlich im Mai erfolgte Ablösung ihres Geschäftsführers René Witte planten. Bregenz Handball war während der Hauptrunde in eine sportliche Krise gerutscht, Roth übernahm drei Spieltage vor Ende der regulären Runde und holte fünf von sechs möglichen Punkten. Das reichte allerdings nur noch für die nervenaufreibende Relegationsrunde.

Mit dem 31:28-Sieg in Hollabrunn war vergangenen Samstag der Klassenerhalt perfekt. Roth: 'Spieler und Verein sind happy.

' Der gebürtige Badener, der einst für den VfL Gummersbach und den TV Großwallstadt in der Bundesliga spielte, hat nun eine kurze Verschnaufpause verdient. Doch die Handballwelt weiß: Schorle Roth wird nicht lange untätig bleiben. Seine Erfahrung und sein Durchsetzungsvermögen sind gefragt. Ob als Trainer, Funktionär oder Berater - Roth steht für Erfolg und Leidenschaft.

Die Fans in Bregenz feiern ihn als Retter, während sich andere Klubs bereits die Finger lecken, um den 64-Jährigen anzuheuern. So bleibt die Geschichte von Roths Einsatz in Vorarlberg ein Paradebeispiel für einen Trainer, der in der Not zur Stelle ist und mit ruhiger Hand den Abstieg verhindert. Der österreichische Handball darf aufatmen, denn Bregenz bleibt in der höchsten Spielklasse vertreten. Die Relegationsrunde war eine Zitterpartie.

Bregenz musste gegen einen starken Gegner aus der 2. Liga bestehen. Roth mobilisierte alle Kräfte, stellte die Defensive um und setzte auf erfahrene Spieler. Die Mannschaft zeigte Moral und kämpfte sich in jedem Spiel zurück.

Der 31:28-Erfolg in Hollabrunn war der Lohn für harte Arbeit. Roth: 'Die Jungs haben eine unglaubliche Leistung gezeigt. Sie haben nie aufgegeben und sich den Klassenerhalt verdient.

' Die Freude im Team war riesig. Kapitän und Führungsspieler dankten Roth für seine Ruhe und klaren Anweisungen.

'Er hat uns in schwierigen Momenten geführt', sagte ein Spieler nach dem Spiel. Nun blickt Bregenz nach vorne. Mit Roth als Interimstrainer, der seinen Job beendet. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Sportdirektor Peter Pacult bedankte sich bei Roth: 'Er hat uns in einer fast aussichtslosen Situation gerettet. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet.

' Roth selbst nimmt die Lobeshymnen gelassen: 'Ich habe nur meine Arbeit gemacht. Der Verein hat das Potenzial, in der Liga zu bleiben. Es war eine Teamleistung.

' Doch Roths Zukunft ist offen. Die Gerüchte um einen Wechsel nach Eisenach verdichten sich. Ob er die Herausforderung in der Bundesliga annimmt? Roth: 'Ich schließe nichts aus.

Aber ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Erst einmal genieße ich den Erfolg mit Bregenz.

' Auch andere Vereine aus Deutschland und Österreich haben Interesse signalisiert. Roths Name ist in der Handballszene ein Begriff. Zusammenfassend: Michael Roth hat mit Bregenz Handball ein kleines Wunder vollbracht. Er kam als Retter in der Not und geht als Held.

Die Fans werden ihn in bester Erinnerung behalten. Der österreichische Handball hat einen weiteren Trainer, der auf internationalem Niveau bestehen kann. Der unermüdliche Einsatz von Roth und der Zusammenhalt der Mannschaft haben gezeigt, dass mit Willenskraft und Erfahrung auch scheinbar aussichtslose Situationen gemeistert werden können. Bregenz kann nun in Ruhe die Zukunft planen, während Roth sich neuen Herausforderungen widmet





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