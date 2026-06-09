Schotten absagen WM-Test gegen Norwegens überraschend

Schottlands Trainer Steve Clarke und Norwegens Trainer Stole Solbakken streiten über die Absage des letzten Test-Spiels vor dem WM-Turnier. Die Schotten sagten das Spiel kurzfristig ab, weil im Kader weitere gesundheitliche Beschwerden aufgetreten waren.

Der letzte Test vor dem Turnier sollte stattfinden, doch die Schotten sagten das Spiel kurzfristig ab. Über die Gründe und den Ablauf der Absage streiten die Vertreter der beiden Nationen nun.

Überhaupt möglich war die spontane Annullierung der Schotten nur, weil es sich bei dem Aufeinandertreffen um keine offizielle Partie gehandelt hatte.

"Es hätte nur ein einstündiges Trainingsspiel auf unserem Gelände sein sollen", sagte Schottlands Trainer Steve Clarke über den hinter verschlossenen Türen angesetzten Test. Norwegens Trainer Stole Solbakken war deshalb nicht weniger verärgert.

"Für mich war das sehr überraschend", sagte Solbakken im Gespräch mit NRK und führte weiter aus: "Es ist einfach enttäuschend und unprofessionell, dass ihr Trainer mich nicht anruft; dass sie es uns erst nach unserem Training sagen. Wir hatten uns dabei ein bisschen auf dieses Spiel ausgerichtet.

". Auch Brede Hangeland bezeichnete den Umgang der Schotten mit dem seit Monaten anberaumten Test als "schwach". Solbakken meldete außerdem Zweifel an der Begründung Clarkes an. Weil im Kader der Schotten, die nach dem Test gegen Curacao den Ausfall von Top-Star Billy Gilmour verkraften müssen, weitere gesundheitliche Beschwerden auftraten, sagten die "Bravehearts" das Spiel wohl kurzerhand ab.

"Aber vergangene Woche hat es bei uns ein, zwei Wehwehchen gegeben, weshalb wir entschieden haben, dass es das Risiko nicht wert ist", so Clarke. Dem pflichtete auch -Sieger John McGinn von Aston Villa bei: "Unser Job ist es, nach Schottland zu schauen. Wir wollen keine weiteren Spieler verlieren.

". Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa Norwegen startet am 17. Juni (0 Uhr) gegen den Irak in das Turnier, nachdem es für Schottland bereits am Sonntag (14. Juni, 3 Uhr) gegen Haiti losgeht. Für beide Nationen ist es die erste WM-Teilnahme seit 1998





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