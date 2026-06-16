Schottens WM-Rückkehr: Die Tartan Army feiert in Boston

Die schottische Nationalmannschaft qualifiziert sich erstmals seit 1998 wieder für eine Fußball-Weltmeisterschaft. Ihre begeisterten Fans, die Tartan Army, sorgen bereits vor Turnierbeginn in Boston für ausgelassene Stimmung - von Pub-Besuchen über spontane Kicke mit Einheimischen bis hin zu Gesang auf amerikanischen Sportevents.

Erstmals seit 1998 sind die Schotten wieder bei einer Fußball -Weltmeisterschaft dabei. Und dass die Tartan Army bei jedem Turnier zu den feierwütigsten Anhängern gehört, wissen wir nicht erst, seitdem sie bei der EM 2024 in jeder verfügbaren Wasserfläche in deutschen Innenstädten plantschten.

Bereits in den Tagen vor dem schottischen WM-Auftakt herrschte ausgelassene Stimmung in Boston. In Pubs wurde unter anderem Argentinien mit Maradona-Trikots gefeiert - möglicherweise weil Diego Maradona einst mit der Hand Gottes gegen den schottischen Erzrivalen England traf? Die Fans ließen sich nicht lumpen und zeigten ihre Begeisterung auf kreative Weise: So gab es in der Innenstadt spontane Kickereien mit einem Bostoner Polizisten. Mit diesen Ballkünsten könnte man sich wohl in den größten WM-Teilnehmerkader aller Zeiten empfehlen.

Selbst britische Seefahrer, die einen amerikanischen Hafen erreichten, stimmten in die Gesänge ein und trugen zur fröhlichen Atmosphäre bei. Was die WM-Rückkehr für die Schotten bedeutet, zeigte sich deutlich, als sie vor ihrem Spiel gegen Haiti die Nationalhymne sangen - ein emotionaler Moment, der alle weiteren Fragen beantwortete. Nach dem 1:0-Sieg nutzten spielfreie Tage die Tartan Army für weitere Erkundungstouren, etwa einen Besuch im Fenway Park beim Baseballteam der Boston Red Sox.

Auch nach Spielende war die Feierlaune ungebrochen, und die schottischen Fans verwandelten amerikanische Sportstätten in regelrechte Fanzonen. Allein für diesen lebendigen kulturellen Austausch hat sich die WM-Qualifikation der Schoten already gelohnt





11Freunde_de / 🏆 53. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schottland WM 2024 Tartan Army Boston Fußball Fans

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Volltreffer: Die richtigen Aktien für die nächsten Wochen - die Entscheidung fällt in Kürze!Die Richtung stimmt wieder. Viele der heimischen Small und Mid Caps haben zuletzt angedeutet, wie viel Potenzial in ihnen steckt. Doch das dürfte erst der Startschuss gewesen sein. Verziehen sich die dunklen

Read more »

Iran und USA vereinbaren Einigung zum Iran-Krieg, USA und Iran streiten sich über US-Blockade, Trump kritisiert israelische Attacke auf LibanonDer Iran kündigt ein sofortiges und dauerhaftes Ende des Krieges und der Militäreinsätze an verschiedenen Fronten in dieser Nacht an. Das gelte auch für den Libanon, erklärt der iranische Vize-Außenminister. Zudem beginne dann die Aufhebung der US-Seeblockade gegen die Islamische Republik, meldet die Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf den Politiker. Die Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen sollen in einem Zeitraum von 60 Tagen stattfinden, erklärt er weiter. Sollte die Gegenseite gegen Vereinbarungen verstoßen, werde der Iran eigene Maßnahmen ergreifen.Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf ein Rahmenabkommen für ein Ende des Iran-Krieges geeinigt. Eine Einigung mit dem Iran sei 'jetzt vollständig', erklärt Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Sperrung der Straße von Hormus für die Schifffahrt werde aufgehoben, ebenso die Blockade iranischer Häfen durch die US-Marine. Die Durchfahrt ist laut Trump gebührenfrei. Er fügt hinzu, 'Schiffe dieser Welt, werft eure Motoren an. Lasst das Öl fließen.'Die USA und der Iran haben sich nach Angaben der pakistanischen Regierung auf ein Friedensabkommen geeinigt. Beide Seiten hätten nach intensiven Gesprächen die sofortige und dauerhafte Einstellung der militärischen Operationen an allen Fronten erklärt, teilte der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf dem Kurznachrichtendienst X. Dies schließe auch den Libanon ein. Die offizielle Unterzeichnung der Vereinbarung sei für kommenden Freitag (19. Juni) in der Schweiz geplant.

Read more »

NHL: Neuer Champion steht fest!Zweiter Triumph nach 2006: Die Carolina Hurricanes gewinnen die Finalserie gegen die Vegas Golden Knights vorzeitig.

Read more »

Schottlands Fans sorgen in den USA für mächtig AufsehenSchottlands Fans sorgen in den USA für mächtig Aufsehen. Sie feiern nicht nur beim Fußball, sondern auch beim Baseball. Bewaffnet mit ihren Dudelsäcken marschierte die schottische Tartan Army beim Baseball in Boston ein. Rund 5000 singende und feiernde Fußballfans machten die Partie der Red Sox in der Major League Baseball (MLB) gegen die Texas Rangers am Sonntagabend (Ortszeit) zu einem denkwürdigen Heimspiel im Fenway Park.

Read more »