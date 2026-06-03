Schottentief nimmt neuen Anlauf: Regenjacke sollte griffbereit gehalten werden

Ein Schottentief nimmt neuen Anlauf und bringt starke Schauer mit sich. Die Regenjacke sollte daher griffbereit gehalten werden, da die Schauer bereits im Anflug sind.

Obwohl sich das Wetter über Deutschland am Mittwoch wieder verbessert hat, sollten die Bürger trotzdem auf starker Regen fälle gefasst sein. Ein Schottentief nimmt neuen Anlauf und bringt starke Schauer mit sich.

Die Regenjacke sollte daher griffbereit gehalten werden, da die Schauer bereits im Anflug sind. Die Temperaturen um die 20 bis 22 Grad täuschen über das tatsächliche Wetter hinweg, das sich im Anzug befindet. Von Westen her nähert sich eine neue Regenwalze, die bereits am Mittwoch nur eine Pause einlegen wird. Für Donnerstag ist heftiger Nachschlag vorhergesagt, wobei die stärksten Regenfälle in der Mitte Deutschlands und an den Küsten erwartet werden.

Es wird auch wieder sehr windig sein. Wetterexperten erwarten zwar nicht, dass die Regenmengen an die Anfangswoche mit örtlichen 40 Litern Wasser pro Quadratmeter ankommen werden, da die große Hitzeperiode vorbei ist und die Temperaturen etwas gefallen sind. Das Unwetter wird daher weniger intensiv sein. Es gibt jedoch Ausnahmen, wie zum Beispiel das südliche Brandenburg, große Teile von Bayern und der Norden Baden-Württembergs, die verschont bleiben werden.

Wetterexperte Dominik Jung erwartet die stärksten Niederschläge in der Mitte Deutschlands und geht davon aus, dass Hessen, Thüringen und Sachsen-Anhalt am stärksten betroffen sein werden. Auch der Deutsche Wetterdienst betont den starken Regen und macht Hoffnung auf ein freundliches Wochenende. Dr. Karsten Brandt sagt, dass das Azorenhoch bereits in den Startlöchern steht und uns moderate 20 bis 24 Grad erwarten könnten





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