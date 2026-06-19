Schottische Fans: Gelbe Schulbusse zur WM - Party und Spenden

Die schottischen Fans zeigen bei der WM nicht nur leidenschaftliche Unterstützung, sondern auch Kreativität und Großzügigkeit. Mit 21 gelben Schulbussen reisen sie zu den Spielen, um horrenden Transportkosten zu entgehen, und sammeln gleichzeitig Spenden für wohltätige Zwecke.

Die schottischen Fans sorgen bei dieser WM nicht nur für eine unfassbar gute Stimmung, sondern sie sind auch kreativ. Nach dem Sieg gegen Haiti zogen die Anhänger der Tartan Army durch Boston, leerten die Kneipen und feierten bis tief in die Nacht. 28 Jahre nach der letzten Weltmeisterschaft sind die Schotten wieder in wilder Party-Stimmung.

Gut, dass sie da auch die richtigen Transportmöglichkeiten haben. Da die Preise für Bahn und Bus in allen Bereichen explodieren, haben Teile der schottischen Fans eine etwas ungewöhnliche Maßnahme gewählt: Sie fahren mit 21 gelben Schulbussen zu den Spielen nach Foxborough. Hintergrund: Die Bahnpreise wurden vervierfacht auf bis zu 80 Dollar pro Person. Eine einfache Busfahrt kostet sogar 95 Dollar.

Da buchten sie sich einfach eigene Busse. Der Großteil der Fans hat seine Quartiere im 80 Kilometer südlich gelegenen Providence. Von dort sind es nur 30 Kilometer in das Stadion des Klubs New England Patriots. Das nächste Problem: Die FIFA verlangt für die Bus-Parkplätze direkt an der Arena 600 Dollar - zu viel für die Jungs von der Tartan Army.

Stattdessen haben sie eine deutlich günstigere Alternative gefunden. Ian Cox, der auch zur Planungs-Gruppe Schulbus gehört, hat in der Nähe des Stadions einen Bekannten. Dieser wiederum eine Autovermietung, wo die Busse abgestellt werden können. Aber ganz umsonst läuft diese Aktion nicht ab.

Die schottischen Fans sind dafür bekannt, bei Auswärtsspielen Geld für gute Zwecke zu sammeln. Laut Sportschau werden 10.000 Dollar an ein Kinderkrankenhaus in Providence gespendet, 6500 Dollar erhält ein lokaler Dudelsack-Verein. In ein paar Stunden werden die schottischen Fans wieder mit ihren gelben Schulbussen losrollen. Dann steht das zweite Gruppenspiel in Foxborough gegen Marokko an.

Nach dem Sieg gegen Haiti wollen die Schotten jetzt die nächste Party feiern. Die Atmosphäre in den Bussen ist ausgelassen, es wird gesungen und getanzt, und die Vorfreude auf das Spiel ist riesig. Viele Fans tragen Kilts und bemalen sich in den schottischen Nationalfarben. Sie sind stolz darauf, ihr Team nach so langer Abstinenz wieder bei einer WM zu unterstützen.

Die Organisation der Busflotte war eine logistische Herausforderung. Freiwillige koordinierten die Routen und die Abfahrtszeiten, damit alle rechtzeitig ankommen. Die Fans schätzen die Gemeinschaft und den Zusammenhalt, die durch solche Aktionen entstehen. Die Spendenaktionen sind ein fester Bestandteil der schottischen Fankultur.

Bei jedem Auswärtsspiel wird für lokale wohltätige Organisationen gesammelt. Diesmal kommt das Geld einem Kinderkrankenhaus und einem Dudelsackverein zugute. Die schottischen Fans zeigen damit, dass sie nicht nur feiern können, sondern auch ein großes Herz haben. Die gelben Schulbusse sind inzwischen zu einem Symbol für die Kreativität und den Einfallsreichtum der Tartan Army geworden.

Sie werden noch lange in Erinnerung bleiben, nicht nur wegen der Partys, sondern auch wegen ihres sozialen Engagements. Das Spiel gegen Marokko wird mit Spannung erwartet, denn ein weiterer Sieg würde den Schotten den Einzug ins Achtelfinale ermöglichen. Die Fans sind bereit, ihr Team lautstark zu unterstützen und die nächste große Party zu feiern. Egal ob im Stadion oder auf den Parkplätzen, die schottischen Fans sind das Herz dieser WM.

Sie beweisen, dass Fußball mehr ist als nur ein Spiel - es ist ein Erlebnis, das Menschen zusammenbringt und Gutes bewirken kann





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