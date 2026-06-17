Schottischer Fan sprachlos vor Cheerleader-Auftritt der Patriots

Ein schottischer Fan war am Eröffnungsspiel der WM-Gruppe C seiner Nationalmannschaft sprachlos vor einem Cheerleader-Auftritt der New England Patriots. Lana Vogler, eine deutschstämmige Cheerleaderin, tanzte auf der riesigen Leinwand und begeisterte den Zuschauer.

Fan traute beim WM-Auftakt seines Teams gegen Haiti seinen Augen nicht. Im Stadion in Foxborough (Massachusetts) erlebte er eine Überraschung der besonderen Art: Cheerleader innen der New England Patriots tanzten auf der riesigen Leinwand – und ließen ihn sprachlos zurück.

Mit dabei: die deutschstämmige Lana Vogler. Seit zwei Jahren gehörte sie fest zum Team der Patriots-Cheerleaderinnen und brachte "German Spirit" in die Truppe. Ihr Vater ist ursprünglich aus Stuttgart, sie wuchs zweisprachig auf und spricht fließend Deutsch. Vogler: "Meine Eltern wohnen in Kalifornien.

Meine Großfamilie lebt allerdings in Deutschland.

" Im Februar stand Vogler beim Super Bowl zwischen den Seattle Seahawks und New England Patriots in Santa Clara (Kalifornien) an der Seitenlinie. Nun machte sie mit ihren Kolleginnen den Schotten-Fan im Heimstadion der Patriots sprachlos. Scotland siegte schließlich mit 1:0 – und gewann damit zum ersten Mal seit 36 Jahren wieder eine WM-Partie. Doch wenn man den Gesichtsausdruck des Mannes beim Anblick der Cheerleaderinnen betrachtete, den er selbst im Video festhielt, wäre er vermutlich mit jedem Ergebnis zufrieden gewesen.

Den Mund weit aufgerissen, genoss der Schotte das uramerikanische Spektakel, das sich vor ihm entfaltete. Das Video wurde auf X mehrere Millionen Mal angesehen und von vielen Fans gefeiert.

"Willkommen in Amerika, Kumpel! Sag's weiter, wir sind nicht alle schlecht", schrieb ein Kommentator. Eine weitere Person warf ein: "Das, Freunde, ist ein weiterer Grund, American Football zu lieben!

" Jemand anderes sagte: "Gott, ich liebe Amerika. Das ist ein Klassiker.

" Für die Schotten geht es in der WM-Gruppe C in der Nacht von Samstag auf Sonntag (0 Uhr/MagentaTV und im) gegen Marokko weiter. Das Spiel ist abermals in Foxborough. Gut möglich also, dass der schottische Fan noch einmal in den Genuss eines Cheerleader-Auftritts kommt. Diesmal wäre er allerdings vorbereitet





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