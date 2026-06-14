Schottland gewinnt Premiereinheit mit 1:0 gegen Haiti

Schottland hat das Auftaktspiel gegen Haiti bei der WM gewonnen. Der Favorit aus Großbritannien tat sich jedoch äußerst schwer und jubelte über den historischen Erfolg.

Schottland hat das Auftaktspiel gegen Haiti bei dieser WM gewonnen. Der Favorit aus Großbritannien tat sich jedoch äußerst schwer. Der Jubel des Torschütze n sorgt für Gänsehaut .

Zum Gassenhauer "Yes sir I can boogie" sang und tanzte die "Tartan Army", als Schottlands erster WM-Sieg seit 36 Jahren perfekt war. Und während die freudetrunkenen Fans Matchwinner John McGinn feierten, war ihnen völlig egal, dass ihre Mannschaft diesen historischen Erfolg gegen den wackeren Außenseiter Haiti, ja Haiti, um ein Haar noch verspielt hätte.

"Alle sagten, es sei ein Spiel, das wir unbedingt gewinnen müssten - und wir haben gewonnen", sagte Nationaltrainer Steve Clarke nach dem so kargen wie letztlich höchst glücklichen 1:0 (1:0) zum Auftakt gegen die Haitianer. Die "BBC" war da in ihrem Urteil etwas kritischer: "Es waren 90 Minuten Qual und, ganz ehrlich, bestenfalls mittelmäßiger Fußball. Aber Schottland liegt vor





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