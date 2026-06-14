Schottland gewinnt WM-Auftakt gegen Haiti dank abgefälschtem McGinn-Tor

In ihrem ersten WM-Spiel seit 28 Jahren feiern die Schotten einen hart umkämpften 1:0-Sieg gegen Haiti. Ein abgefälschter Schuss von John McGinn entscheidet die Partie, während die schottische Abwehr weiterhin wackelig bleibt.

Schottland hat das Auftaktspiel gegen Haiti bei dieser WM gewonnen. Der Favorit aus Großbritannien tat sich jedoch äußerst schwer. Angetrieben von der euphorischen Tartan Army haben Schottland s Fußballer bei ihrem WM-Comeback einen letztlich glücklichen Erfolg gefeiert.

Den stimmungsvollen Auftakt gegen den beherzt kämpfenden Außenseiter Haiti gewannen die Bravehearts trotz wackliger Abwehr mit 1:0 (1:0) und versetzten Tausende mitgereiste Fans nach 28-jähriger Abstinenz in Partylaune. Ein abgefälschter Schuss von John McGinn (29. ) verdarb den leidgeprüften Haitianern vor 64.146 Zuschauern in Foxborough die Rückkehr auf die große Bühne - mehr als ein halbes Jahrhundert nach der WM-Premiere 1974. Schon bei der schottischen Hymne vibrierte die Arena, in der auch Edelfan Rod Stewart mitfieberte.

Nach Medienangaben hatten rund 30.000 Anhänger, viele davon in Schottenröcken, Boston bereits in den vergangenen Tagen in eine Partyzone mit Dudelsackklängen verwandelt. Der Schlachtruf No Scotland, no Party schallte auch vor Anpfiff aus zahllosen knallgelben Schulbussen, die die Fans für die Fahrt ins Stadion gemietet hatten. Mit diesem Rückenwind starteten die Schotten besser in die Partie, leisteten sich dann aber zunehmend nervöse Momente und ließen den auf Umschaltsituationen lauernden Gegner immer wieder gefährlich werden.

Phasenweise ging es wild zu, Scott McTominay (17. ) hatte bei seinem Pfostenschuss aus 15 Metern die schottische Führung auf dem Fuß. Dann hatten die Haitianer großes Pech, als McGinns abgefälschter Nachschuss von Jean-Ricner Bellegarde unhaltbar abgefälscht wurde. Trotz der Führung im Rücken blieben die Schotten defensiv anfällig.

Der Underdog aus Haiti, bei dem Josué Duverger vom Oberligisten FC Kosmos Koblenz als Ersatzkeeper auf der Bank saß, antwortete mit der nächsten Druckphase. Doch die Schotten überstanden auch diese, über ein Remis zur Halbzeit hätte sich der Favorit nicht beschweren können. Die Ansprache des schottischen Nationalcoachs Steve Clarke schien zu fruchten, nach der Pause wirkte sein Team stabiler. Die Begegnung verlor auch spürbar an Tempo; aber gegen Ende drehte Haiti nochmal auf.

Doch nachdem McGinn (73. ) eine gute Chance zum zweiten Treffer ausließ, verpasste Haitis Wilson Isidor (74. ) nur haarscharf den Ausgleich. In der Schlussphase köpfte Frantzdy Pierrot (85. ) knapp daneben





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schottland Haiti WM 2022 John Mcginn Tartan Army Steve Clarke

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fußball FIFA WM 2026: Haiti gegen Schottland - Liveticker - 1. GruppenspieltagLiveticker vom Spiel Haiti gegen Schottland vom 14.06.2026: heute live.

Read more »

Haiti verliert beim WM-Comeback nur 0:1 gegen SchottlandDie Haitianer haben bei ihrem WM-Comeback gegen Schottland eine knappe Niederlage hinnehmen müssen. Trotzdem kann man stolz auf die tapfer kämpfenden Haitianer sein, die zumindest einen Punkt verdient hätten.

Read more »

Zittersieg im Außenseiter-Duell: Schottland holt knappen Dreier gegen HaitiNach dem Topspiel zwischen Brasilien und Marokko standen sich Schottland und Haiti im Außenseiter-Duell der Gruppe C gegenüber. Die Europäer zitterten sich zu einem 1:0-Sieg.

Read more »

WM 2026: Schottland müht sich zum Auftaktsieg gegen HaitiSchottland tut sich mit der Favoritenrolle gegen Haiti schwer, feiert aber einen hart erkämpften Arbeitssieg.

Read more »