Schottland nominiert Tyler Fletcher für WM 2026 nach Gilmour-Verletzung

Der schottische Fußballverband hat Tyler Fletcher von Manchester United für die WM 2026 nachnominiert, nachdem Billy Gilmour verletzungsbedingt ausfiel. Der 19-Jährige debütierte kürzlich gegen Curacao und setzte sich im Trainingscamp durch.

Die WM 2026 rückt näher und für die schottische Nationalmannschaft gibt es eine überraschende Personalie: Der junge Mittelfeldspieler Tyler Fletcher von Manchester United rückt für den verletzten Billy Gilmour in den Kader nach.

Während Gilmour sich im Testspiel gegen Curacao eine Knieverletzung zuzog und das Turnier verpasst, erhält der 19-jährige Fletcher die Chance auf sein erstes großes internationales Turnier. Obwohl er bei Manchester United bisher nur zwei Pflichtspieleinsätze vorweisen kann und meist in den Nachwuchsmannschaften aktiv ist, überzeugte er im Training der schottischen Auswahl. Sein Debüt für Schottland hatte er bereits beim 4:1-Sieg gegen Curacao, wobei er für diesen Kader bereits nominiert war.

Gegen Konkurrenten wie Conor Barron von den Rangers, Andy Irving von Sparta Prag und Lennon Miller von Udinese setzte er sich durch. Nationaltrainer Steve Clarke hob insbesondere den guten Eindruck hervor, den Fletcher im Training hinterlassen hatte. Schottland reist am Sonntag in die USA, bestreitet noch ein Testspiel gegen Bolivien am 6. Juni und startet dann in der Gruppenphase gegen Haiti (14.

Juni), Marokko (20. Juni) und Brasilien (25. Juni). Für die schottische Mannschaft markiert die Teilnahme eine historische Rückkehr nach 1998.

Fletcher, Sohn der Manchester-United-Legende Darren Fletcher, steht somit vor einem außergewöhnlichen Karrieresprung. Die Nachnominierung unterstreicht das Vertrauen des Trainerstabs in junge Talente, auch wenn die Erfahrung im Vergleich zum etablierten Gilmour fehlt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und die Mannschaft wird versuchen, die Gruppe zu überstehen





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