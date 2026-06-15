Schottlands Fans sorgen in den USA für mächtig Aufsehen. Sie feiern nicht nur beim Fußball, sondern auch beim Baseball. Bewaffnet mit ihren Dudelsäcken marschierte die schottische Tartan Army beim Baseball in Boston ein. Rund 5000 singende und feiernde Fußballfans machten die Partie der Red Sox in der Major League Baseball (MLB) gegen die Texas Rangers am Sonntagabend (Ortszeit) zu einem denkwürdigen Heimspiel im Fenway Park.

Schottland s Fans sorgen in den USA für mächtig Aufsehen. Sie feiern nicht nur beim Fußball , sondern auch beim Baseball . Bewaffnet mit ihren Dudelsäcken marschierte die schottische Tartan Army beim Baseball in Boston ein.

Rund 5000 singende und feiernde Fußballfans machten die Partie der Red Sox in der Major League Baseball (MLB) gegen die Texas Rangers am Sonntagabend (Ortszeit) zu einem denkwürdigen Heimspiel im Fenway Park. WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Stream & Ticker - alle Infos zum zweiten Gruppenspiel 'Sie sind überall', staunte Pitcher Ranger Suarez anschließend laut der Zeitung Boston Globe: 'Ich mag die Atmosphäre. Es ist wie ein Fußballspiel.

' Nach dem 1:0-Auftaktsieg der Schotten gegen Haiti am vergangenen Samstag in Foxborough hatten die Fans allerbeste Laune. Im Vergleich zu den überteuerten WM-Tickets sind die Eintrittspreise beim Baseball (um die 50 Dollar/rund 43 Euro) zudem deutlich erschwinglicher. Und so marschierten die Anhänger, viele wie gewohnt in den traditionellen Kilts, zu Dudelsack-Klängen durch die Stadt in Richtung Fenway Park.

Im Stadion stellten sie dann ihre Begeisterung für das Singen unter Beweis, als sie lauthals Klassiker wie 'Take Me Home, Country Roads' oder 'Sweet Caroline' schmetterten. Den Red Sox half das aber nicht, sie verloren mit 4:6. Die Tartan Army wird Boston noch eine Weile erhalten bleiben. Auch sein zweites Gruppenspiel bestreitet Schottland in der Nacht zu Samstag (0.00 Uhr MESZ/MagentaTV) im NFL-Stadion der Ne





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schottland Fußball Baseball Tartan Army Boston

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

250 Jahre USA: Auf den Spuren George Washingtons zu den Anfängen der USAVier der ersten fünf US-Präsidenten kamen aus Virginia - auch der allererste. Erkundungstour zwischen Erdnusssuppe, konservierten Dokumenten und Washington D.C., wo George Washington nie regierte.

Read more »

„Es bedeutet mir die Welt': Schottlands WM-Held mit rührender Geste für seinen Neffen JackSchottlands WM-Held John McGinn feierte einen historischen Sieg und widmete seinen Treffer seinem Neffen Jack mit einer besonderen Geste, die ans Herz geht.

Read more »

Schottlands WM-Comeback mit Sieg gegen HaitiNach 28 Jahren Abstinenz feiert Schottland ein erfolgreiches WM-Comeback mit einem Sieg gegen Haiti. Die Fans, bekannt als Tartan Army, feiern ausgelassen und organisieren eine kreative Anreise mit Schulbussen nach Providence, um hohe Ticketpreise zu umgehen.

Read more »

Deutschland-Fieber in den USA: Fans lieber für DFB-Elf als US-TeamMany American fans are more enthusiastic about the German national team during the FIFA World Cup in the USA than about their own team. They are seen wearing Germany jerseys in Houston, where the tournament is taking place.

Read more »