Heftiger Unfall in Spanien: Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang ist mit seinem Luxus-Ferrari in einen BMW gekracht. Das andere Auto überschlug sich – so geht es dem Profi jetzt.

Bitterer Schockmoment in den Morgenstunden des Donnerstags! Eigentlich befand sich der 37-jährige Pierre-Emerick Aubameyang bloß auf der Anfahrt zum Fußballplatz, als es plötzlich heftig schepperte.

Der edle Ferrari des Kickers prallte gegen ein weiteres Fahrzeug. Durch die Wucht drehte sich das andere Auto aufs Dach und erlitt massive Schäden. Der Profi aus Gabun hatte jedoch riesiges Glück und trug keinerlei Blessuren davon. Für ihn endete die brenzlige Situation lediglich mit klopfendem Herzen.

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Zwischen 2013 und 2018 stürmte der Torjäger erfolgreich für Borussia Dortmund, während er seit den Sommermonaten das Trikot von Deportivo A Coruna trägt. Das spanische Blatt „La Voz de Galicia“ machte diese Karambolage als Erstes publik. Das berichtetZugetragen hat sich das Ganze um circa 9.23 Uhr entlang der iberischen Fernstraße AP-9. Der Ort des Geschehens befindet sich unweit von Piadela im Gemeindebereich von Betanzos.