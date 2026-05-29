Schreckliche Vergewaltigung und falsche Verdächtigung: Irak-Helfer in Deutschland

Nach der schrecklichen Vergewaltigung beim Maibaumsetzen steht der Ort unter Schock. Drei Tage nach der Tat wird klar, dass der anfängliche Verdacht gegen zwei Männer aus dem Irak, die als Helfer in Deutschland waren, nicht bestätigt wurde. Sie waren unschuldig, aber die Tat hat ihnen einen falschen Verdacht beschert. Sagvan Q. und sein Chef, der auch als Helfer in Deutschland war, werden Anzeige erstatten wegen falscher Verdächtigung.

Nach der schrecklichen Vergewaltigung beim Maibaumsetzen stand der Ort unter Schock. Doch aus der Fassungslosigkeit wurde Wut – und die traf offenbar die Falsch en. Drei Tage nach der Tat wurde klar: Der anfängliche Verdacht gegen zwei Männer aus dem Irak (26, 29) bestätigte sich nicht.

Sie waren Helfer, nicht Täter.

"Wir haben sie auf dem Hinterhof gefunden und die Täter erwischt. Die Leute haben aber dann natürlich einfach vier Ausländer auf dem Hinterhof gesehen und gedacht, wir waren dabei. Es war schrecklich," sagt Sagvan Q. (26). , bevor ihn wieder laufen ließ.

"Es war eine unübersichtliche Situation, aus der sich der Anfangsverdacht ergab, der sich nicht erhärten ließ," bestätigt Staatsanwalt Thomas Riebel gegenüber BILD. Auch sein Bruder Baravan (29) ist wieder auf freiem Fuß. Viele im Ort wissen nur von der vorläufigen Festnahme des 26-Jährigen. Dass sie ein Irrtum war, hat sich noch nicht überall herumgesprochen.

"Alle sollen wissen, dass wir unschuldig sind. Auch unser Döner-Geschäft hat nichts mit der Sache zu tun," versichern Sagvan Q. und sein Chef Dalshad Sabri (34). Sabri half der Polizei nach eigenen Angaben sogar mit Hinweisen bei der Suche nach dem noch immer flüchtigen Täter. An die Tatnacht erinnert sich Sagvan Q. genau.

Zu BILD sagt er, dass er bereits bei Freunden Karten spielte, als ihn um 1.45 Uhr eine Nachricht einer Kundin erreichte. Ihre Freundin (22) sei verschwunden. Sagvan und sein Bruder zögerten nicht. Zusammen mit der Freundin des Opfers suchten sie rund um den Marktplatz.

Etwa 30 Minuten später entdeckten sie im Hinterhof hinter einem Blechtor die junge Frau. Sagvan Q. zu BILD: "Ich sah, wie einer der Männer bei der Frau war und einer daneben stand. Sie hatten das Opfer in den Kofferraum eines Autos gepackt. Wir haben sofort Hilfe gerufen.

Mein Bruder hat noch versucht, aufgebrachte Menschen zurückzuhalten, weil es ja ein Tatort und somit Sache der Polizei ist. Er wurde dabei weggestoßen und am Arm verletzt.

" Freitag stand Sagvan Q. wieder hinter dem Tresen seines Geschäfts. Nach außen wirkt alles wie immer. Doch dieser falsche Verdacht klebt an ihm. "Ich werde deshalb auch Anzeige erstatten wegen falscher Verdächtigung," versichert er





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