Schrecklicher Fund in Bayern: Frau tot in Wohnung - Verdächtiger bereits in U-Haft
Nach dem Fund einer toten Frau in Landsberg am Lech ermittelt die Kriminalpolizei wegen eines Tötungsdelikts. Was bislang über den Fall bekannt ist.
- Nach dem Fund einer toten Frau in Landsberg am Lech ermittelt die Kriminalpolizei wegen eines Tötungsdelikts. Was bislang über den Fall bekannt ist. Nach dem Fund einer toten Frau in einem Mehrfamilienhaus in Landsberg am Lech sitzt ihr Lebensgefährte in Untersuchungshaft.
Der 49-Jährige wurde am Samstag festgenommen und am Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte. Die 52-jährige Frau war tot in dem Haus im Westen der Stadt entdeckt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Zu Tatumständen und Hintergründen machte die Polizei zunächst keine Angaben.
Weitere Details zu dem Fall sind bisher nicht bekannt. Gewalt an Frauen geschieht meist im Verborgenen und hat viele Gesichter. Psychische, physische oder sexuelle Gewalt kann jede Frau betreffen. Stalking, Schläge oder Missbrauch sind oft nur ein Teil davon.
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