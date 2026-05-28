Schreckliches Verbrechen auf einem Maibaumfest: Frau von mindestens zwei Männern vergewaltigt

Ein mutmaßlicher Täter ist noch immer auf der Flucht, während die Polizei gegen vier Tatverdächtige ermittelt. Gegen zwei Männer wurden Haftbefehle wegen Vergewaltigung ausgestellt, und für einen Syrer wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Schreckliches Verbrechen auf einem Maibaumfest : Wie jetzt herauskommt, soll eine junge Frau (22) von mindestens zwei Männern vergewaltigt worden sein. Die Tat sei nach einer Dorfparty in Bad Klosterlausnitz in Thüringen geschehen.

Einer der mutmaßlichen Täter ist noch immer auf der Flucht. Die 22-Jährige war am Dienstag gegen 2 Uhr "teilweise unbekleidet" aufgefunden worden, erklärte die Polizei. Wie BILD erfuhr, soll die Frau in einem Hinterhof ganz in der Nähe des Marktplatzes gelegen haben. Am Abend wurde nach dem traditionell späten Maibaumsetzen dort eine Party mit Band in einem Festsaal gefeiert





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