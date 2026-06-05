Ein Teil der Decke ist bei einer Finanzkonferenz der Deutschen Bank in London heruntergekracht. Die Teilnehmer mussten den Raum verlassen und wurden in einen anderen Saal gebracht. Ein für den Abend geplanter Drinks-Empfang wurde abgesagt. Eine Person wurde leicht verletzt.

Schreckmoment bei einer Finanzkonferenz der Deutschen Bank in London ! Während eines Mittagessens im Luxushotel “The Landmark London ” ist am Freitag ein Teil der Decke heruntergekracht.

Die Teilnehmer der “29. Annual European Leveraged Finance Conference” mussten den Raum verlassen und wurden in einen anderen Saal gebracht. Nach Informationen aus dem Umfeld der Konferenz war auch Arsenal-Trainer Mikel Arteta als Redner vor Ort. Der Coach des Londoner Premier-League-Klubs hielt bei der Konferenz eine Rede.

Nach dem Zwischenfall und der Räumung des Saals wurde sein Auftritt in einem anderen Raum fortgesetzt. Ein für den Abend geplanter Drinks-Empfang wurde dagegen abgesagt. Nach Informationen aus dem Umfeld der Konferenz wurde eine Person leicht verletzt. Mikel Arteta, Trainer des FC Arsenal, war als Redner bei der Deutsche-Bank-Konferenz in London geladen.

Ein Sprecher der Deutschen Bank sagt, “Wir nehmen die Sicherheit aller Teilnehmer unserer Konferenzen sehr ernst. Wir sind schockiert, dass so etwas bei dieser externen Veranstaltung passieren konnte, und prüfen den Vorfall sehr genau. ” Der Vorfall werde nun aufgearbeitet. Die Bank stehe nach eigenen Angaben mit den betroffenen Teilnehmern in Kontakt.

Weiter heißt es: “Wir bieten angemessene Unterstützung an. ” Auch das Hotel bestätigte den Zwischenfall. Eine Sprecherin des “Landmark London” erklärte, der Vorfall habe sich im Grand Ballroom ereignet. Dort fand das Mittagessen der Konferenzteilnehmer statt.

Betroffen gewesen sei nur ein kleiner Teil des Raumes.

“Ein kleiner Teil des Deckenputzes hat sich gelöst,” sagte die Sprecherin des Hotels. Die Gäste seien sofort in einen zweiten Ballsaal gebracht worden. Das “Landmark London” liegt im Stadtteil Marylebone, nahe der Baker Street im Zentrum der britischen Hauptstadt. Das Haus ist ein Fünf-Sterne-Hotel.

Ein Standardzimmer kostet laut Hotel-Website rund 477 Pfund pro Nacht, umgerechnet etwa 552 Euro.





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