Schröder und Hartenstein verlieren mit Hornets und Thunder

Dennis Schröder und Isaiah Hartenstein erleiden Niederlagen. Die 76ers und Rockets gewinnen ihre respective Spiele gegen Charlotte und Oklahoma City.

Die deutschen Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und Isaiah Hartenstein mussten in der aktuellen NBA -Spielzeit jeweils eine klare Niederlage hinnehmen. Während Schröder mit den Charlotte Hornets die dritte Pleite in Serie verkraften musste, unterlag Hartenstein mit den Oklahoma City Thunder im Duell gegen die Houston Rockets. Die Partien zeigten unterschiedliche Spielverläufe, doch das Ergebnis war für beide deutschen Akteure enttäuschend.

Schröder findet keinen Rhythmus gegen Philadelphia

Bei der Begegnung zwischen den Charlotte Hornets und den Philadelphia 76ers, die mit 104:109 (Halbzeitstand: 54:57) endete, blieb der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft hinter seinen eigenen Ansprüchen zurück. Dennis Schröder fand den ganzen Abend über nie zu seinem gewohnten Spielrhythmus, was sich deutlich in seiner schwachen Wurfquote widerspiegelte. In elf Versuchen aus dem Feld landete er lediglich einen einzigen Korb, wobei alle sechs Dreierwürfe ohne Erfolg blieben. Seine persönliche Bilanz belief sich am Ende des Spiels auf vier Punkte und sieben Assists, was für einen Offensivakteur seiner Klasse untypisch gering ist.

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Dennoch konnten die Hornets die Führung bis zum Ende verteidigen, bis die 76ers das Blatt im Schlussviertel noch wenden konnten. Die 76ers, die als Titelkandidaten gelten, hatten es sich sogar leisten können, ihre großen Stars Joel Embiid und Tobias Harris zu schonen, da sie bereits über eine hinreichende Distanz zum Gegner verfügten. Tyrese Maxey übernahm die offensive Führung für die 76ers und erzielte beeindruckende 38 Zähler. Mit diesem Sieg feierte Philadelphia den sechsten Erfolg im siebten Saisonspiel und demonstrierte damit ihre aktuelle Stärke in der Liga. Die Hornets verloren knapp vier Minuten vor Schluss noch mit 101:94, was den Turnaround der Besucher ermöglichte.

Im Kader der Charlotte Hornets steuerte Grayson Allen mit 31 Jahren die meisten Punkte bei und erreichte 27 Zähler, um die Mannschaft noch im Spiel zu halten. Der deutsche Rookie Christian Anderson, 20 Jahre alt, trug mit zwei Punkten zu den Ergebnissen bei, während sein Teamkollege Hannes Steinbach ebenfalls 20 Jahre alt, nicht zum Einsatz kam. Für Schröder und die Hornets bleibt es bitter, da dies die dritte Niederlage in Folge ist und die Stimmung im Team entsprechend angespannt sein dürfte.

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Hartenstein verliert gegen sein Ex-Team

Nicht nur Schröder litt unter der aktuellen Formkrise, auch Isaiah Hartenstein musste eine empfindliche Niederlage einstecken. Der Basketball-Riese, 28 Jahre alt und 2,13 Meter groß, steht im Aufgebot der Oklahoma City Thunder und verlor das Topspiel im Westen bei den Houston Rockets deutlich mit 98:119. Hartenstein trat dabei gegen sein altes Team an, was die Emotionen im Spiel wahrscheinlich noch weiter steigerte. Trotz der hohen Niederlagensumme zeigte der Center seine Defensivstärke und rettete den Ball in einer wichtigen Situation an der Seitenlinie, was seine Bedeutung für das Team unterstrich.

Statistisch gesehen kam Hartenstein gegen die Rockets auf zehn Punkte und sieben Rebounds. Diese Zahlen zeigen, dass er zwar nicht die dominierende Leistung seiner besten Tage ablieferte, aber dennoch einen wichtigen Beitrag zum Teamspiel leistete. Die Oklahoma City Thunder hingegen hatten es mit einer starken Houston-Mannschaft zu tun, die das Spiel von Beginn an bestimmte. Der hohe Punktedifferenz von 21 Punkten verdeutlicht die Überlegenheit der Rockets in diesem Duell.

Die beiden Spiele zeigen, wie anspruchsvoll die NBA-Saison ist und wie schnell sich die Formkurven von Spielern entwickeln können. Für Dennis Schröder und Isaiah Hartenstein bedeutet dies, schnell wieder zu alter Stärke zu finden. Die Deutschen sind wichtige Stützen in ihren jeweiligen Nationalmannschaften und werden auch auf internationalen Turnieren eine große Rolle spielen. Die Medien und Fans beobachten daher gespannt, wie beide Akteure auf die Niederlagen reagieren und ob sie ihre Wurfquote und ihr Spieltempo in den nächsten Begegnungen verbessern können. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob die Niederlagen nur ein Ausrutscher waren oder Zeichen einer längerfristigen Talfahrt.