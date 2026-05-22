Schröder verliert zweites Spiel in der Halbfinalserie

Dennis Schröder und die Cleveland Cavaliers verlieren gegen die New York Knicks in der Halbfinalserie der NBA-Playoffs. Die Knicks führen nun mit 2:0 in der Best-of-Seven-Serie.

In den NBA-Playoffs verlor der deutsche Basketballstar Dennis Schröder mit den Cleveland Cavaliers auch das zweite Spiel in der Halbfinalserie gegen die New York Knicks .

Die Knicks setzten sich in ihrer heimischen Arena mit 109:93 durch und führen in der Best-of-Seven-Serie somit nun mit 2:0. Schröder kam wie im ersten Aufeinandertreffen von der Bank und brachte es in rund 18 Minuten Spielzeit auf vier Punkte, vier Rebounds und drei Assists. Der deutsche Center Ariel Hukporti kam abermals nicht zum Einsatz.

Das nächste Duell steht in Cleveland in der Nacht auf Sonntag deutscher Zeit an, dann können die Knicks mit einem Sieg bereits für eine Vorentscheidung in der Serie sorgen. Im zweiten Aufeinandertreffen waren beide Teams lange auf Augenhöhe, nach einer 53:49-Führung nach dem zweiten Viertel zog New York im dritten Viertel dann davon. Großen Anteil daran hatte New Yorks Shooting Guard Josh Hart, der auf 26 Punkte kam, seinem besten jemals erzielten Wert in den Playoffs.

Knicks-Trainer Mike Brown sprach bei ESPN von einem Wahnsinnsspiel von Hart und fügte an: Er ist ein Kämpfer. Wenn man Spieler hat, die echte Kämpfer sind, dann schaffen sie Dinge, von denen man nicht glaubt, dass sie sie überhaupt schaffen können. Für Schröder sinken die Chancen auf seine erste Teilnahme an den NBA Finals durch die Niederlage. 2016/2017 mit den Atlanta Hawks und 2022/2023 mit den Los Angeles Lakers war für ihn jeweils im Halbfinale Schluss gewesen





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