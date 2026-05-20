Schublade clever organisieren: So bringst du Ordnung ins Chaos

Mit diesen einfachen Aufräum-Tricks bringst du endlich Ordnung ins Chaos – ganz ohne Stress. Wir erklären, wie du die Schublade der Schande in Ordnung bringst und wie du Ordnung in die Schubladen schaffst.

Hast du auch eine Schublade des Grauens? Mit diesen einfachen Aufräum-Tricks bringst du endlich Ordnung ins Chaos – ganz ohne Stress. Wir kennen sie alle – die Schublade der Schande.

Sie existiert in fast jedem Haushalt, oft in der Küche oder im Flur, manchmal auch im Schlafzimmer. Diese Schublade ist der Endgegner des Minimalismus. Hier landen Batterien (halb leer, versteht sich), alte Schlüssel, Kaugummipapier, Kugelschreiber, die längst nicht mehr schreiben, und irgendwo dazwischen... ein einzelner, mysteriöser Gummiring. Wofür?

Keine Ahnung. Aber wegwerfen? Lieber nicht. Könnte man ja noch brauchen.

Doch heute ist Schluss mit der Aufbewahrung von "vielleicht nützlich"-Kram. Du wirst zum Aufräum-Profi und bringst Ordnung ins Chaos – mit ein paar cleveren Tipps und den richtigen Schubladen-Organizern. Bereit? Los geht’s





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