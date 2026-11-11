Schufa startet neue BNPL‑Auskunft ab 20. November

Ab dem 20. November erweitert die Schufa ihr Angebot um eine BNPL‑Auskunft. Verbraucher und Händler können künftig detailliertere Bonitätsdaten zu "Buy Now, Pay Later"-Geschäften erhalten, ohne dass sofort der Schufa‑Score beeinträchtigt wird.

Die Schufa kündigt am 20. November die Einführung einer speziellen BNPL ‑Auskunft für "Buy Now, Pay Later"-Transaktionen an. Damit will das Unternehmen die Bonitätsprüfung bei Kauf auf Rechnung, Ratenzahlungen und Kleinkredite n intensiver gestalten. Gleichzeitig betont die Auskunftei, dass die neuen Daten zunächst scoreneutral sein sollen und den Schufa ‑Score nicht unmittelbar verändern werden.

Kernpunkte der neuen BNPL‑Regelung

Ab dem 20. November gelten strengere Vorgaben für Kleinkredite, die bis zu 200 Euro betragen, zins- und gebührenfreie Darlehen sowie Kredite mit einer Laufzeit von bis zu drei Monaten. Händler und Zahlungsdienstleister können bei einem Kauf auf Rechnung oder Ratenzahlung bereits heute eine Bonitätsauskunft bei der Schufa einholen. Mit den neuen Regeln wird die eingeschränkte Möglichkeit beibehalten, im Einzelfall eine Kreditwürdigkeitsprüfung durchzuführen. Der Unterschied besteht darin, dass die Prüfung nicht mehr nur bei größeren Kredieten, sondern auch bei kleineren Darlehen vorgeschrieben ist.

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Die Schufa stellt ausdrücklich klar, dass der Start der neuen BNPL‑Auskunft als Produkt am 20. November erfolgt und Händler damit künftig ohne eigene Konto‑Checks des Kunden arbeiten können. Trotzdem bleibt die Nutzung freiwillig, da die Prüfung nicht automatisch bei jedem Kauf ausgelöst wird.

Die Rolle der scoreneutralen Daten

Der Schufa‑Score ist ein Indikator für die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verbraucher seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Die Auskunftei erklärt, dass die neuen BNPL‑Daten zunächst kein Einfluss auf diesen Score haben sollen. Der Begriff "scoreneutral" ist jedoch nicht gleichbedeutend mit "immer scoreneutral". Die Schufa beabsichtigt, die Aussagekraft der neuen Daten häufiger zu prüfen, um festzustellen, ob sie ein zuverlässiges Bild der Bonität liefern.

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Bis zur endgültigen Bewertung bleibt die Dauer, wie lange die Daten scoreneutral bleiben, unbestimmt. In der Praxis bedeutet dies, dass Verbraucher bei kleinen Krediten künftig genauere Bonitätsprüfungen erhalten, während die aktuelle Bonitätsscore-Einschätzung noch nicht unmittelbar beeinträchtigt wird.

Folgen für Verbraucher und Händler

Für Verbraucher bedeutet die Einführung der BNPL‑Auskunft, dass ihre Transaktionen mit Kauf auf Rechnung und Ratenzahlung stärker überprüft werden. Dies könnte zu einer höheren Genauigkeit bei der Einstufung von Bonität führen, ohne dass ihr Score sofort sinkt. Händler profitieren davon, dass sie weniger Aufwand haben, da sie nicht selbst die Kontodaten ihrer Kunden prüfen müssen. Die neue Regelung setzt zudem klare Grenzen für Kleinkredite, die bislang kaum reguliert wurden.

Die Schufa verspricht, die neuen Daten weiterhin hinsichtlich ihrer Relevanz zu überwachen und bei Bedarf anzupassen. Warum zunächst scoreneutral, kann als Bemessungsgrundlage betrachtet werden, um die Datengüte zu etablieren, bevor sie Einfluss auf Kreditentscheidungen nehmen.

Zukünftige Entwicklungen

Derzeit ist noch unklar, wie lange die scoreneutralen Daten gelten und ob sie später in den Schufa‑Score einfließen werden. Verbraucher und Händler sollten deshalb die Entwicklung aufmerksam verfolgen. Auf Kundenseite kann es jedoch sinnvoll sein, die eigene Kreditwürdigkeit regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sich die erweiterten BNPL‑Daten nicht später negativ auswirken. Händler sollten die neuen Regelungen in ihre Risikomanagement‑Prozesse integrieren, um potentielle Zahlungsausfälle frühzeitig zu erkennen.