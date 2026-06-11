Schulausflug in Zeeland endet in Albtraum: Autofahrer rast in Gruppe von Kindern

Ein Schulausflug endete in einem Albtraum, als ein Autofahrer in der niederländischen Provinz Zeeland in eine Gruppe radelnder Grundschüler gerast. Drei Menschen starben, darunter zwei Kinder und ein erwachsener Betreuer. Vier weitere Kinder wurden schwer verletzt und in Spezialkliniken gebracht.

Ein Schulausflug endet in einem Albtraum: Ein Autofahrer ist in der niederländischen Provinz Zeeland in eine Gruppe radelnder Grundschüler gerast. Drei Menschen starben, darunter zwei Kinder und ein erwachsener Betreuer .

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr nahe dem Dorf Vogelwaarde, unweit der belgischen Grenze. Die Gruppe bestand aus 14 Kindern einer Grundschule und zwei Begleitpersonen. Sie waren auf dem Weg zu einem Schullager. Vier weitere Kinder wurden schwer verletzt und in Spezialkliniken gebracht.

Die Polizei hat eine Person am Unfallort festgenommen, die Ermittlungen laufen. Nach dem Unfall wurden die unverletzten Kinder im Dorfgemeinschaftshaus von Vogelwaarde betreut. Die Bürgermeister von Hulst und Terneuzen waren vor Ort. Ministerpräsident Rob Jetten reagierte erschüttert. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar





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