Der Bus kam plötzlich von der Straße ab und fällte einen Baum. Warum der Fahrer die Kontrolle verlor, ist noch unklar.

Einen Schutzengel hatten am Donnerstag zehn Kinder im Landkreis Harburg. Sie saßen in einem Linienbus, der von der Straße abkam. Ein Schulbus mit Kindern an Bord ist am Donnerstagmorgen in Bahlburg im Landkreis Harburg von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Die zehn Jungen und Mädchen an Bord blieben wohl unverletzt. Laut Feuerwehrangaben ereignete sich der Unfall gegen 7.40 Uhr auf der Burgstraße. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Busfahrer aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kam nach rechts von der Straße ab, prallte gegen eine Grundstücksmauer, überfuhr ein Verkehrsschild und riss einen Baum um.

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Am Straßenrand kam der Bus zum Stehen. Alle zehn Kinder konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Sie wurden von Sanitätern und einem Notarzt untersucht.