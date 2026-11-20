Ein Mann wurde in Los Angeles schuldig gesprochen, das verheerende Palisades-Feuer im Januar 2025 absichtlich gelegt zu haben. Details zum Urteil und weiteren Schritten.

Ein Mann ist in Los Angeles im zweiten Gerichtsverfahren wegen Brandstiftung schuldig gesprochen worden. Die Geschworene n befanden den Angeklagten nach dreitägigen Beratungen für schuldig, im Zusammenhang mit den verheerenden Waldbränden im Jahr 2025 in der Region Los Angeles gehandelt zu haben. Der Fall, der zunächst im Juni gescheitert war, führte nun zu einem festen Urteil über die Schuld des Mannes. Das Strafmaß wird im März kommenden Jahres verkündet werden. Dieser Rechtsstreck markiert ein wichtiges Kapitel in der Aufarbeitung der Katastrophe, die die Stadt im Januar 2025 heimsuchte.

Ablauf des Brandstiftungs-Prozesses

Der Prozessgegenstand bezog sich auf zwei konkrete Vorwürfe der Brandstiftung, die die Bundesstaatsanwaltschaft gegen den Mann erhoben hatte. Zuvor hatte ein erster Prozess im Juni ein Scheitern verzeichnet, da sich die Jury in Kalifornien nicht auf ein einstimmiges Urteil einigen konnte. Diese Situation führte zur Erklärung eines sogenannten Mistrials durch die zuständige Richterin. Die Staatsanwaltschaft entschloss sich daraufhin, den Fall neu aufzurollen, um Gerechtigkeit für die Opfer und die betroffene Gemeinschaft herzustellen. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe im laufenden Verfahren wiederholt und konsequent zurückgewiesen.

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Festnahme und Anklagepunkte

Die Behörden fassen den Mann im Oktober 2025 fest, gut neun Monate nachdem die wochenlang wütenden Feuer begonnen hatten. Die Anklage lastet dem Mann an, am Neujahrstag 2025 einen kleineren Brand verursacht zu haben. Dieser erste Brand entwickelte sich wenige Tage später zu dem verheerenden Palisades-Feuer. Ermittler teilen mit, dass das sogenannte Lachmann-Feuer am Stadtrand von Los Angeles am Neujahrstag zunächst von der Feuerwehr gelöscht wurde. Dennoch schwelte es unterirdisch weiter und breitete sich am 7. Januar bei heftigen Winden explosionsartig aus. Laut der Anklage soll der Mann das Feuer in einer Hügelregion absichtlich gelegt haben.

Verteidigungsstrategie und Gegenargumente

Die Verteidigung des Angeklagten argumentierte stark gegen die Vorwürfe der Brandstiftung. Es gebe keine konkreten, belastbaren Beweise, die eine vorsätzliche Feuerlegung durch den Mann zweifelsfrei belegen. Ein zentrales Argument der Verteidigung war der zeitliche Kontext des Vorfalls. Zu dem Zeitpunkt, an dem das Feuer ausbrach, habe es in dem betroffenen Gebiet auch Silvester-Feuerwerk gegeben. Möglicherweise könnte ein abgestreuter Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst haben, anstatt der Angeklagte. Die Jury musste also entscheiden, ob die Beweislage für eine vorsätzliche Handlung oder für einen Unfall durch Feuerwerk sprach.

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Schwere Folgen der Brände in Kalifornien

Die im Jahr 2025 stattfindenden Brände richteten in Los Angeles und Umgebung enorme Schäden an. Zwei schwere Großbrände prägten das Ereignis: das Palisades-Feuer am Westrand von Los Angeles und das sogenannte Eaton-Feuer in der Nähe von Pasadena und Altadena. Die Feuer vernichteten in Summe mehr als 16.000 Gebäude, was eine massive Zerstörung von Wohnraum und Infrastruktur bedeutete. Die Feuerwehr war wochenlang im Großeinsatz, um die Brände einzudämmen und die Ausbreitung auf weitere Wohngebiete zu verhindern.

Menschliches Leid und zukünftige Verfahren

Neben der materiellen Zerstörung forderten die Brände auch menschliche Leben. Insgesamt kamen 31 Menschen bei den Feuern ums Leben, was die Tragödie zu einer der dunkelsten Perioden der jüngeren Geschichte der Region macht. Die Verkündung des Strafmaßes für den schuldig gesprochenen Mann ist für den März des kommenden Jahres angesetzt. Bis zu diesem Termin wird das Gericht die geeignete Strafe für die begangene Brandstiftung festlegen, die zu einem der teuersten und tödlichsten Natur- bzw. Katastrophenereignisse in der recenten Geschichte von Kalifornien führte.