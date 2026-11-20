Ein britisches Gericht hat vier Männer wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilt. Joanne Young wurde jahrelang von ihrem Ehemann Philip Young missbraucht. Die Verurteilung erfolgt am 21. Dezember.

Ein britisches Gericht hat am Donnerstag vier Männer der schweren Vergewaltigung und sexueller Nötigung für schuldig befunden. Diese Verurteilung folgt auf ein schockierendes Jahr des Ehebruchs und der systematischen Ausbeutung der 49-jährigen Joanne Young durch ihren Ehemann Philip Young. Die juristische Aufarbeitung markiert einen entscheidenden Wendepunkt nach über zehn Jahren untätiger Gewalt, die im Juli 2024 durch zufällige Ermittlungen aufgedeckt wurde. Die Justiz hat nun die Verantwortung übernommen, die Taten der fünf angeklagten Täter sowie des Hauptverdächtigen Philip Young zu ahnden. Dies bestätigt die Glaubwürdigkeit der Opferanzeige nach zweijähriger Untersuchung.

Details zu den Schuldsprüchen und Anklagepunkten

Die Jury sprach Norman Macksoni (48) und Richard Wilkins (62) der Vergewaltigung für schuldig. Zudem wurde Richard Wilkins wegen sexueller Nötigung mit Penetration verurteilt. Connor Sanderson-Doyle (32) erhielt ein Schuldbekenntnis wegen sexueller Nötigung mit Penetration und sexueller Berührung. Mohammed Hassan (38) wurde wegen sexueller Berührung schuldig gesprochen. Dean Hamilton (47) hatte seine Tat bereits zuvor eingestanden und ist daher nicht Teil des aktuellen Jury-Beschlusses. Die vier verurteilten Männer bestritten die Vorwürfe während der Verhandlung. Sie behaupteten, sie hätten geglaubt, Joanne Young sei mit den sexuellen Handlungen einverstanden gewesen. Das Gericht wies diese Verteidigungslinie eindeutig zurück.

Also read Entscheiden diese drei Männer heute alleine über die Zukunft der Ukraine?

Tathergang und Rolle des Ehemanns Philip Young

Philip Young (49) hat sich bereits zu zahlreichen Sexualstraftaten bekannt. Dazu gehören elf Vergewaltigungen, das Verabreichen von Drogen zum Zweck des sexuellen Missbrauchs, sexuelle Übergriffe, Voyeurismus und die Veröffentlichung von Aufnahmen. Er soll seine Frau über 13 Jahre lang heimlich unter Drogen gesetzt haben. Während ihrer Wehrlosigkeit filmte er den Missbrauch. Über das Internet warb er fremde Männer an, um sie zur Beteiligung am sexuellen Missbrauch zu verleiten. Die Polizei entdeckte die Beweise, als eine Suchaktion auf ein mit Philip Young verbundenes Online-Konto mit verdächtigen Aufnahmen stieß. Bei der darauf folgenden Durchsuchung fanden Ermittler fünf Videos auf seinen Geräten. Diese Aufnahmen zeigten Joanne Young handlungsunfähig und ans Bett gefesselt.

Advertisement

Öffentlichkeit und Position der Betroffenen

Joanne Young entschied sich bewusst dafür, auf ihre Anonymität zu verzichten. Sie möchte öffentlich über das Erlebte sprechen, ähnlich wie die Französin Gisèle Pelicot. Young erklärte, dass nicht sie sich schämen müsse, sondern die Männer, die ihr diese widerwärtigen Taten angetan haben. Richter Pushpinder Saini würdigte Joanne Youngs beeindruckenden Mut während des gesamten Verfahrens. Er kündigte für die vier verurteilten Männer erhebliche Freiheitsstrafen an. Young äußerte Erleichterung nach den Schuldsprüchen. Sie betonte jedoch, dass die Taten bis heute gravierende Folgen für ihr Leben haben. Der Umgang mit dem unerwarteten Verrat ohne ihr Wissen sei unglaublich schwer zu verkraften gewesen. Sie möchte anderen betroffenen Frauen Mut machen. Wer Ähnliches erlebt habe, solle sich an die Behörden wenden.

Strafmaß und weitere Verfahrensschritte

Das Strafmaß für Philip Young wird am 21. Dezember verkündet. Er ist der Hauptverantwortliche für den Missbrauch und die Organisation der Taten. Alle angeklagten Männer außer Dean Hamilton wurden bis zur Verkündung des Strafmaßes in Untersuchungshaft genommen. Das Datum für das Urteil gegen Dean Hamilton steht noch nicht fest. Die Verurteilung durch die Jury schließt einen wichtigen Abschnitt der strafrechtlichen Verfolgung ab. Die Justiz hat die komplexen Vorwürfe der sexuellen Nötigung und Vergewaltting geprüft. Die nächsten Schritte liegen in der Ausformulierung der konkreten Haftstrafen. Alle Beteiligten hoffen auf eine konsequente Ahndung der begangenen Verbrechen.