Bei den Kindern soll es anders laufen!

Schule abgebrochen, bei der Polizei beworben! Bushido spricht über seinen Werdegang Doch Bushido versuchte einst, bei der Polizei unterzukommen. Die Bewerbung blieb erfolglos. In ihrem Podcast „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi “ blicken der 48-Jährige und Anna-Maria Ferchichi nun auf ihre verschiedenen Bildungswege zurück.

Dabei wird deutlich: Ihren Kindern wollen sie Freiheiten ermöglichen, die sie selbst früher vermisst haben. Auch wenn er heute selbstkritisch einräumt, dass sein „aufmüpfiges“ Verhalten – das damals sogar Jugendgerichtshelfer, Sozialarbeiter und Schuldirektoren beschäftigte – seinen Teil dazu beitrug, fühlte er sich im Klassenzimmer vor allem fehl am Platz.

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„Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kann andere Sachen viel besser, als jetzt in der Schule zu sitzen“ , erinnert sich der Rapper im Gespräch mit seiner Ehefrau in der neuen Podcast-Folge von „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi“. Als Bushido schließlich die Reißleine zog und aus dem „Ich-mach-Abi-Fluss“ ausstieg, bekam er den gesellschaftlichen Druck der damaligen Zeit allerdings deutlich zu spüren. Während seine Mitschüler mit dem Strom schwammen, stand er plötzlich am Rand. , gibt der 48-Jährige zu.