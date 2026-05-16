Ein Schüler-Entwurf für Lehrerschulamittel hat die Schule nationstreich zum Stanzen gebracht und den Abiball gerettet. Durch die Arbeit an Sammlermanen verdient Aiko Zimmermann seinen Lebensunterhalt.

Ein Schüler projekt im Schulcafeteria hat zu einem Verkaufsschlager für das Abiball geführt. Ein Schüler -Entwurf für Lehrer schulamittel hat die Schule nationstreich zum Stanzen gebracht. Als Rettungsaktion begann Aiko Zimmermann (19), der für den Abiball einer Schule an der Bismarckschule, als Rettungsaktion für den Abiball eine Selbstverständlichkeit.

Mit selbst designten Lehrersammelkarten verdienter ihr Lebensunterhalt. Bunte Karten mit Lehrerpictogrammen, Namen und Fächern drauf – eine Idee aus dem Klassenzimmer, die jetzt deutschlandweit Schule macht. Die Schülerkasse ist fast leer. Ein Kuchenverkauf bringt kaum Geld, die Anzahlungen für den Abiball reichen nicht.

Aiko schlägt vor, Sammelkarten wie von Panini oder Pokémon zu gestalten – mit den Gesichtern ihrer Lehrer. Viele Lehrer sind zunächst skeptisch. Aiko Zimmermann: "Sie hatten Angst, dass wir sie schlecht darstellen würden. Wir mussten lange erklären, dass es eine Wertschätzung und keine Bewertung ist.

" Am Ende machen 85 Lehrer mit. Der Verkauf startet in den Pausen. Innerhalb einer Woche gehen 2000 Packs mit je fünf Karten über den Tisch: "Wir waren sofort ausgekauft.

" Die Abiturienten drucken eine zweite Auflage, basteln außerdem aus Ordnern und Klarsichtfolien Sammelalben. Auch die sind ruckzuck verkauft. Am beliebtesten waren die Karten im Lehrerkollegium selbst. Gesamterlös: 6000 Euro.

Damit ist der Abiball gerettet. Der Jungunternehmer arbeitet weiter am Projekt: "Ich konnte mir vorstellen, dass es auch andere Schulen gibt, die das mit mir machen würden. Irgendwann habe ich TikTok-Videos über das Projekt hochgeladen – und die sind viral gegangen. " Am Ende bildet das Projekt eine Vollzeitstelle aus





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