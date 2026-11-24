Bei den Gen-Z-Protesten läuft auch das Bündnis 'Schulstreik gegen Wehrpflicht' mit. Linksextremistische Gruppierungen versuchen durch die Bewegung offenbar, junge Menschen für sich zu gewinnen. Das zeigt eine Anfrage des NDR beim Niedersächsischen Verfassungsschutz.

. Er ist gleichzeitig Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei und der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend . Sowohl die Partei als auch ihr Jugendverband werden vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft und stehen unter Beobachtung.

Auf Anfrage des NDR bestreitet er die Instrumentalisierung der Proteste und betont: Die Schulstreik-Bewegung stehe für alle offen, die gemeinsamSchüler in ganz Deutschland sind erneut gegen den geplanten Wehrdienst auf die Straße gegangen - obwohl der freiwillig sein soll. Hannes Kramer organisiert die Proteste. Warum eigentlich? Kramer scheint nicht der einzige Mitorganisator zu sein, der Teil einer linksextremen Gruppe ist.

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Dem Verfassungsschutz sind mehrere solcher Fälle bekannt:"In einigen Orten mobilisiert die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend gemeinsam mit der o. g. Kampagne für die jeweilige Veranstaltung. Hierbei lassen sich bei den Sprechern der jeweiligen Ortsgruppen Personenüberschneidungen feststellen.

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" Dem Verfassungsschutz liegen außerdem Hinweise darauf vor, dass die SDAJ auch versucht, gezielt Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen anzusprechen. Kommentar:"Die Gen Z macht gerade ganz schön viel richtig" Viele junge Menschen demonstrieren gerade für eine bessere Zukunft. Endlich eine Jugend, die nicht mehr nur buckelt, meint Konstanze Nastarowitz. In Hannover nahmen 5.800 Menschen teil, auch in Göttingen und Bremen kamen etliche.

Nach Demos gab es vereinzelt Attacken auf die Polizei. SPD Region Hannover: Leyla Hatami zur Vorsitzenden gewählt"Sadistisch und unsozial": Wie ein Halteverbot die Gemüter erhitzt