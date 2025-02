Schüler in Hagen wegen Tötung verhaftet

Ein 16-jähriger Schüler wurde in Hagen verhaftet, weil ihm Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen wird. Die Tat ereignete sich am Silvesterabend des vergangenen Jahres, als mehrere Jugendliche einen 80-jährigen Mann in seiner Wohnung angriffen.

Das Opfer erlitt durch die schwere Kopfverletzung einen bleibenden Gesundheitszustand und wurde zum Pflegefall. Es lag einige Zeit im Koma und war in den folgenden Monaten auf einen Rollstuhl angewiesen. Ein Jahr nach der Tat verstarb der 80-Jährige. Unmittelbar nach der Tat hatte die Polizei Hagen eine Mordkommission eingesetzt. Der Fall wurde auch in der TV-Sendung Aktenzeichen XY behandelt. Der 16-Jährige wurde heute in der ersten Schulstunde in einer Förderschule in Hagen von Beamten in Zivil abgeführt. Mitschüler werden noch vernommen. Die Wohnungen der Hagener Großfamilie im Ortsteil Wehringhausen wurden von der Polizei durchsucht. Mehrere hundert Beamte waren vor Ort. Für Hinweise, die zur Ergreifung weiterer Tatbeteiligter führen, sind über 50.000 Euro Belohnung ausgesetzt.





