Schülerinnen und Schüler in Lünen setzen Zeichen für Kinderhospizarbeit

Schülerinnen und Schüler in Lünen haben am Tag der Kinderhospizarbeit ein riesiges Herz auf dem Marktplatz gebildet, um auf die Arbeit von Kinderhospizen aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln.

In Lünen wurde noch nie ein so großes Zeichen für Kinderhospize gesetzt: Schüler innen und Schüler sammeln während ihrer Unterrichtszeit Spenden . Lucy Schulte hat schon vor Beginn der Demonstration jede Menge zu tun. Die Journalisten müssen warten, denn Emma, das Maskottchen, ist gerade vorgefahren und muss eingewiesen werden. Eine Stunde ist noch Zeit bis zur Demonstration . Am 10. Februar ist jedes Jahr Tag der Kinderhospizarbeit .

Dieser Tag existiert bereits seit 2006 und soll den Tod von Kindern und Jugendlichen stärker in den Vordergrund stellen. Denn auch bei ihnen ist das Leben wertvoll und sollte in Würde verbracht werden.Die Großdemo in Lünen ist so besonders, weil sich ausschließlich eine Gruppe Schülerinnen und Schüler um die Organisation kümmert. Zwei Monate hätten sie dafür Zeit gehabt, erklärt Stadt-Schülersprecherin Lucy von der Geschwister-Scholl-Gesamtschule. Allein von ihrer Schule sind gut 900 Kinder und Jugendliche dabei. Dazu kommen Klassen aus allen anderen weiterführenden Schulen in Lünen. Macht in der Summe gut 3.000 Menschen, die ein Zeichen setzen. In Lünen ist das schon Tradition, das machen sie jedes Jahr. Dieses Mal haben sich die Schülerinnen und Schüler aber etwas Neues ausgedacht. Statt einer meterlangen Menschenkette wollen sie ein riesiges Herz formen. Geformt durch die tausenden Schüler selbst. Lucy und die anderen Organisatoren weisen die Kinder mit dem Megafon ein, telefonieren mit Lehrern, die beim Stellen helfen. Und dann ist es geschafft: Um 12:30 Uhr gibt es ein Riesen-Herz auf dem Marktplatz. Zwischendrin überall grüne Tupfer mit dem grünen Schleifenband, das jedes Jahr an den Tag der Kinderhospizarbeit erinnert. Das haben auch Passanten mitbekommen - die spenden zahlreich und bekommen im Gegenzug ein grünes Band. Die Spenden sollen nächste Woche übergeben werden





