Schulkinder und Mutter leicht verletzt durch entzündetes Smartphone

Ein Smartphone in der Handtasche einer Mutter ist in einer Grundschule im Landkreis Trier-Saarburg entzündet und hat mehrere Schüler und die Mutter verletzt.

In einer Grundschule im Landkreis Trier-Saarburg sind sieben Schulkinder und eine Mutter leicht verletzt worden, nachdem sich ein Smartphone in der Handtasche der Frau entzündet hatte.

Die Frau war während der Projektwoche der Schule in Newel-Butzweiler in einem Klassenraum mit mehreren Schulklassen anwesend. Der Akku des Telefons habe sich entzündet und musste schnell gelöscht werden. Beim Einsatz eines Feuerlöschers wurden jedoch mehrere Schüler und die Mutter verletzt, da sie Löschpulver eingeatmet hatten und anschließend über Atembeschwerden geklagt hatten. Rettungskräfte versorgten die Mutter und die sieben Kinder noch vor Ort medizinisch.

Nach ersten Erkenntnissen musste niemand zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem größeren Aufgebot an der Einsatzstelle. Ein Polizeisprecher erklärte, dass mehrere Freiwillige Feuerwehren aus den umliegenden Orten, drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz waren. Auch der Katastrophenschutz war vor Ort.

Glücklicherweise beruhigte sich die Situation zügig und ernsthafte Verletzungen trugen keiner der 132 Schüler der Grundschule und auch die Mutter davon





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