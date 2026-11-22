Die Expertinnen Prien und Ullrich analysieren die Entwicklung des Schulsports. Sie diskutieren Herausforderungen wie digitale Medien und den Erhalt von Leistungsgedanken in der Schule.

Frau Prien und Herr Ullrich blicken auf ihre persönliche Entwicklung im Sport zurück und beleuchten dabei unterschiedliche Wege zur sportlichen Begeisterung. Die beiden Expertinnen analysieren detailliert, wie sich die Rahmenbedingungen für Kinder und Jugendliche verändert haben und welche Herausforderungen das Bildungssystem aktuell bewältigen muss.

Kindheitserfahrungen prägen den Sportblick

Frau Prien verbrachte ihre Kindheit auf einem Dorf am Rande einer mittelgroßen Stadt. Der tägliche Schulweg bestand aus einem anderthalb Kilometer langen Fußmarsch zur Bushaltestelle, den sie morgens und mittags zurücklegte. In der Freizeit war Bewegung ein fester Bestandteil des Alltags, da Kinder mit Freunden Fußball spielten, auf Bäume kletterten oder in den Wald gingen. Television bot nur drei Programme als Ablenkung, was die natürliche Aktivität förderte. Die Mutter von Frau Prien legte großen Wert auf körperliche Betätigung, sodass sie selbst Volleyball, Tennis und Judo ausübte. Herr Ullrich wuchs hingegen in Frankfurt am Main auf. Auch sein Schulweg führte über anderthalb Kilometer zu Fuß. Er begann sportlich im Turnverein und probierte gemeinsam mit Freunden verschiedene Disziplinen aus. Später folgten Handball und Leichtathletik, in denen er erfolgreiche Ergebnisse erzielte.

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Unterschiede bei Leistung und Bewertung

Frau Prien schätzte den Sportunterricht sehr, da er ihr meist Spaß bereitete. Sie erinnerte sich an kleine Rückschläge, wie das Laufen gegen einen Bock, was ihre Angst überwinden ließ. Ihrer Meinung nach ist die Motivation der Lehrkräfte entscheidend, um Freude an Bewegung zu vermitteln. Herr Ullrich erinnerte sich an das Fach als Leibeserziehung. Er erhielt immer die Note Eins, obwohl Disziplinen wie Hochsprung nicht allen Kindern in seiner Klasse lagen. Heute betrachten beide den Sport als ganzheitlichen Bildungsaspekt. Die Zeiten haben sich gewandelt, da mehr Fernsehprogramme verfügbar sind und Bolzplätze anders genutzt werden. Der Schulsport hat sich entsprechend verändert und muss neuen Anforderungen gerecht werden.

Kontroverse um Leistungsgedanken

Frau Prien forderte vor zwei Jahren, als Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, eine Stärkung des Leistungsgedankens. Dieser Vorschlag stieß nicht überall auf Zustimmung. Es ging dabei um die Frage, ob in den Klassen 3 und 4 in zwei Sportarten ein bestimmter Wettkampfmodus weiter angeboten werden sollte. Diese Option war seit rund 20 Jahren wahlweise möglich. Die minimale Änderung wurde fälschlicherweise als Leistungsverweigerung interpretiert. Prien gab die Regelung zurück, um Schulen die Wahl zwischen Wettkampf und Wettbewerb zu ermöglichen. Sie betonte, dass nicht jede Schule über nötige Flächen verfügt. Manche Schulen müssen Kinder erst für Sport gewinnen. Leistungsbereitschaft und Freude am Sport dürfen kein Gegensatz sein.

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Digitale Medien als Konkurrenz

Die Expertinnen diskutierten auch die Herausforderungen durch moderne Technologien. Ein Smartphone ist für viele Kinder attraktiver als sportliche Betätigung. Das Bewusstsein für die Risiken hoher Bildschirmzeiten hat sich in Deutschland erst in jüngerer Zeit entwickelt. Experten empfehlen, Angebote der Kinder- und Jugendarbeit auszubauen. Frau Prien hat eine Kampagne gestartet, die zu mehr Bewegung motivieren soll. Sie betonte, dass Aufklärung der Eltern notwendig ist. Alternativen müssen durch Angebote der Kinder- und Jugendärzte, der Jugendhilfe oder der Schule bekannt gemacht werden. Digitale Medien gehören zur Lebenswelt der Kinder. Man sollte sie nicht einseitig verteufeln, sondern auch aktiv nutzen, bei älteren Schülern im Unterricht.

Praktische Ansätze für mehr Aktivität

In der Grundschule muss Bewegung niedrigschwellig attraktiv sein. Animierter Bewegungsflächen auf dem Schulhof und sichere Schulwege können dazu beitragen. Kommunen und Träger sind hierbei gefragt. Eltern dienen als wichtige Vorbilder. Erziehungsvereinbarungen mit Eltern können bereits in der Kita beginnen. Eltern können mit ihren Kindern Laufrad- und Fahrradfahren üben sowie Schwimmen lernen. Die Schule allein kann solche grundlegenden Fähigkeiten nicht vermitteln. Das Konzept der bewegten Schule ist sinnvoll, weil Kinder nach Bewegungseinheiten konzentrierter und besser lernen. Dafür benötigt man nur wenig Ressourcen.

Kostenlose Methoden und Geräte

Ein Klassensatz Springseile kostet etwa 50 Euro. Gummitwist und Käsekästchen funktionieren auch ohne spezielle Geräte. Wenn durch sinkende Schülerzahlen an Grundschulen Räume frei werden, kann man daraus einen Bewegungsraum machen. Ein Fokus sollte auch auf dem Mannschaftssport liegen. Frau Prien hält Motorik-Tests für Sieben- und Achtjährige für sinnvoll. Diese Tests helfen, den Bewegungsstatus der Kinder frühzeitig zu erfassen. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schulen und Kommunen bleibt entscheidend, um Kinder langfristig für Sport zu begeistern. Nur durch gesamtgesellschaftliches Handeln lässt sich die Balance zwischen digitaler Welt und körperlicher Aktivität wiederherstellen.