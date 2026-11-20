Aktivisten der Gruppe Gen Z regeln Potsdam blockierten am Freitag die Voltaireschule. Der Schulstreik richtet sich gegen Aufrüstung und fordert bessere Bildungsausgaben.

Jugendliche in Potsdam haben am Freitagmorgen die Voltaireschule im Innenstadtbereich der Landeshauptstadt blockiert. Bei dieser Maßnahme handelt es sich laut einer offiziellen Mitteilung um die erste konkrete Aktion der neu gegründeten Aktivisteninitiative "Gen Z regelt Potsdam". Die jungen Demonstranten haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam gegen Missstände im schulischen Bereich sowie gegen gesellschaftliche Rahmenbedingungen vorzugehen, die maßgeblich ihre eigene Zukunft bestimmen. Die Polizei ist unmittelbar vor Ort eingetroffen und führt derzeit Gespräche mit der Schulleitung der Einrichtung.

Erfassung der Schule und polizeiliche Präsenz

Die Polizeidirektion West bestätigte die Vorkommnisse auf Nachfrage der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN). Eine Sprecherin der Behörde erklärte, dass Beamte vor Ort sind, um die Situation zu beobachten und mit der Schulleitung zu kommunizieren. In einer weiteren Mitteilung der Gruppe "Gen Z Besetzt - Potsdam" hieß es deutlich: "Heute ist kein Schultag, heute ist Streiktag!". Die beteiligten Schülerinnen und Schüler der Voltaireschule haben sich dabei mit weiteren Schulen in Potsdam solidarisch zusammengetan. Um 10 Uhr ist eine weitere Demonstration auf dem Alten Markt geplant.

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Fokus auf Anti-Militarismus und Schulstreik

Der inhaltliche Fokus der heutigen Aktion ist klar definiert. In Deutschland laufen die Gen-Z-Proteste parallel zu einem Schulstreik, der sich explizit gegen die Einführung der Wehrpflicht richtet. Wie die Gruppe darlegt, soll die Botschaft sein: Schluss mit Aufrüstung und Militarismus, sowie ein klares Nein zur Wehrpflicht. Im Foyer des Hauses 6 wurde zudem ein provisorisches Camp mit Zelten aufgebaut, um die Dauerhaftigkeit des Protests zu symbolisieren. Dies dient als sichtbares Zeichen für die Unzufriedenheit der Jugendlichen mit dem aktuellen politischen Kurs.

Soziale Organisation und gesellschaftliche Kritik

Die Organisation "Gen Z regelt Potsdam" beschreibt die Proteste an Universitäten und Schulen als Ausdruck gemeinsamer gesellschaftlicher Probleme. Das Ziel der Gruppe ist es, diesen Herausforderungen mit solidarischer und schulübergreifender Organisierung zu begegnen. In diesem Sinne riefen die Aktivisten alle interessierten Schülerinnen und Schüler dazu auf, sich am 26. November im Café Madia in der Lindenstraße an einer Generalversammlung zu beteiligen. Dort sollen weitere Forderungen diskutiert und Handlungsmöglichkeiten für zukünftige Aktionen erarbeitet werden.

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Europaweite Mobilisierung und politische Forderungen

Der Freitag markiert einen Höhepunkt der Mobilisierung, da Jugendliche in zahlreichen europäischen Städten demonstrieren, einschließlich vieler deutscher Metropolen. Die Organisatoren von "Gen Z regelt" geben an, rund 20.000 Zusagen für Aktionen in 73 Städten erhalten zu haben, darunter auch in Berlin. Vergleicht man diese Zahlen mit der ersten Protestrunde Ende Oktober, die 180.000 Anmeldungen verzeichnete, wird die wachsende Reichweite der Bewegung offensichtlich. Damals richtete die Gruppe bereits einen Appell an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), in dem es hieß: "Es reicht uns. Ihre Sparpolitik nimmt uns jede Hoffnung."

Konkrete Forderungen nach Klimaschutz und Bildung

Zu den zentralen Forderungen der Protestbewegung zählen konkrete Verbesserungen im sozialen und ökologischen Bereich. Die Jugendlichen fordern explizit mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie. Zudem steht ein bezahlbares Leben im Fokus, um die existenziellen Ängste der Generation zu mindern. Ein Nein zur Wehrpflicht und konsequenter Klimaschutz sind weitere unverzichtbare Punkte auf der Agenda der Demonstranten, die durch die Blockade der Voltaireschule und die darauffolgenden Auftritte auf dem Alten Markt ihre Sichtbarkeit erhöhen wollen.