Herbert Schulz analysiert den Kampf Agit gegen Hysa. Er prophezeit einen vorzeitigen Sieg dank präziser Körperattacken. Lesen Sie die Einschätzung des Experten.

Der Boxexperte Herbert Schulz äußert sich in einem Interview zur aktuellen Situation im Schwergewicht. Er bewertet die Chancen von Abdul Rahman Agit im Vergleich zu seinem Gegner Kamil Hysa sehr deutlich. Schulz geht davon aus, dass Agit den Kampf vorzeitig gewinnen wird. Er begründet diese Prognose mit der technischen Überlegenheit des deutschen Profiboxers.

Agit als klarer Favorit im Ring

Herbert Schulz sieht bei Abdul Rahman Agit weitaus größere Chancen als bei Kamil Hysa. In den letzten drei Kämpfen Agits war dieser zwar Außenseiter, hat aber sensationelle Leistungen gezeigt. Jetzt ist Agit zum ersten Mal in einer klaren Favoritenrolle. Schulz ist jedoch überzeugt, dass diese Rolle keine große Rolle spielen wird. Ein ungefährdeter, vorzeitiger Sieg wird erwartet.

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Die große Stärke von Agit liegen seine präzisen Leberhaken. Agit geht sofort auf den Körper seines Gegners. Kamil Hysa ist ein paar Zentimeter größer. Dementsprechend muss Agit ihn in den Rückwärtsgang zwingen und Körpertreffer setzen. Agit ist einer der wenigen Schwergewichtler, die konsequent auf den Körper gehen. Viele andere suchen nur den Kopf. Mit dem Kopf kannst du aber schnell ausweichen. Beim Körper geht das nicht so einfach. Agit ist dafür bekannt, gezielt auf die Leber zu gehen. Deshalb wird er auch "Leberking" genannt.

Erfahrung schlägt reine Größe und Jugend

Ein möglicher Altersunterschied wird von Herbert Schulz als irrelevant eingestuft. Im Schwergewicht kommt es stark auf Erfahrung und Abgeklärtheit an. Kamil Hysa hat für Schulz nicht die Qualität von Agit. Im Schwergewicht ist Erfahrung besonders wichtig. Da zählen Erfahrung, Power, der Punch und die Ruhe. Sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen ist entscheidend. Bis etwa 37 oder 38 kann das Alter sogar ein Vorteil sein.

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Je erfahrener man wird, desto abgeklärter ist man im Ring. Abdul Rahman Agit ist jetzt in einem sehr guten Alter. Die Nerven muss Agit absolut im Griff haben. Das könnte die einzige Überraschung sein. Er lässt sich in den ersten Runden überrennen. Agit ist ein bisschen ein Spätstarter. Er setzt seine Gegner mit seiner Beinarbeit und dem ständigen Vorwärtsgehen unter Druck. In den ersten Runden muss er aufpassen, dass er nicht erwischt wird. Gegen Zhang war Agit auch kurz am Boden. Schwergewicht bleibt Schwergewicht. Da kann ein einziger Schlag entscheidend sein. Schulz glaubt jedoch nicht, dass Hysa der große Puncher ist.

Boxen hat in Deutschland an Bedeutung verloren

Das Interesse an direkter Auseinandersetzung bleibt weltweit groß. Man sieht das an der Popularität von MMA. Dabei spielt die Persönlichkeit eine große Rolle. Boxen ist vor allem in Deutschland zurückgegangen. Weltweit gibt es weiterhin ein wahnsinniges Interesse. Wir haben das Problem, dass es keinen Fernsehsender gibt. Der Boxen regelmäßig überträgt, gibt es nicht. Dazu kommen mittlerweile acht oder neun Weltmeister.

Diese nennen sich selbst Weltmeister. Da blickt man nicht mehr durch. Es gibt die vier großen Verbände und daneben weitere Organisationen. Dadurch können sich sehr viele Boxer Weltmeister nennen. Das ist ein Riesenproblem. Herbert Schulz blickt auf eine lange Karriere zurück. Er hat bei sich relativ früh gemerkt. Fleiß schlägt Talent. Er war nie der Talentierteste. Er hat immer gearbeitet, um das auszugleichen.

Neues Projekt verbindet Sport mit Tourismus

Als Henry Maske und Herbert Schulz nach dem Mauerfall Profis wurden. Hatten sie zunächst auch keinen Fernsehsender. Dann hat das DSF einige Kämpfe übertragen. Später hatten sie das große Glück. Dass RTL eingestiegen ist. Sie mussten sich das alles erst erarbeiten. Mit der Zeit erreichten sie immer höhere Einschaltquoten. Heute arbeitet Herbert Schulz an einem neuen Projekt. Er macht ein Projekt mit dem Precise Resort in Bad Saarow.

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Hotelgäste können ausprobieren. Wie hart Boxen wirklich ist. Er hat schon Trainingskämpfe organisiert. Bei denen Leute aus einer Familie. Einem Freundeskreis oder einer Firma gegeneinander in den Ring steigen. Natürlich mit Kopfschutz und großen Handschuhen. Schulz ist wichtig, dass die Leute sehen. Wie Boxen wirklich funktioniert. Es bedeutet nicht, einfach nur draufzuhauen. Es ist Fechten mit den Fäusten. Herbert Schulz sagt selbst, dass er nicht mehr selbst in den Ring steigt. Er hat seine Zeit gehabt.