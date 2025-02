Schumacher-Erpressung: Vater zu drei Jahren Haft verurteilt

In Wuppertal wurde ein Prozess um die versuchte Erpressung der Familie des verunglückten Rennfahrers Michael Schumacher abgeschlossen. Der Vater des Sohnes, der am ersten Prozesstag mit den Definitionen von Erpressung und Verkaufsverhandlungen aufsehen erregte, wurde wegen Erpressung in einem besonders schweren Fall zu drei Jahren Haft verurteilt. Sein Sohn erhielt eine sechsmonatige Haftstrafe auf Bewährung.

Das Gericht wertete als besonders verwerflich, dass die beiden Männer Drohungen aussprachen, um 15 Millionen Euro von der Familie Schumacher zu erpressen, indem sie sich Videos von Schumacher im Krankenbett verdingen wollten. \Die Urteilsbegründung des Gerichts unter Birgit Neubert betont, dass Markus F., der jahrelang für die Familie Schumacher arbeitete und die Videos an Yilmaz T. weitergegeben hat, die Erpressung ins Rollen gebracht hat. Obwohl Markus F. zunächst wegen Beihilfe zur versuchten Erpressung verurteilt wurde, anstatt als Mittäter, wurde er zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Die Anwälte der Familie Schumacher kündigten an, in Berufung zu gehen, da sie Markus F. für den Hauptverantwortlichen halten. \Markus F. bestreitet jegliche Schuld und behauptet, die Videos lediglich auf Anweisung von Corinna Schumacher, der Frau von Michael Schumacher, digitalisiert und in sein Zimmer gebracht zu haben. Das Gericht akzeptierte diese Erklärung nicht. Im Laufe des Prozesses wurde deutlich, dass Markus F. möglicherweise aus Enttäuschung über seine Kündigung gehandelt hatte. Die Staatsanwaltschaft untersuchte die mögliche Beteiligung einer ebenfalls gekündigten Krankenschwester der Schumachers, diese jedoch lebte in der Schweiz und erschien nicht vor Gericht. Ob und inwiefern sie an der Erpressung beteiligt war, blieb ungeklärt





