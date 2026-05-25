Schumacher erzielt beste Platzierung seiner Rookie-Saison im IndyCar und beendet Saison als bester Neuling

Der 27-jährige Max Schumacher fuhr bei seiner ersten Teilnahme an dem legendären Ovalrennen und zeigte eine hervorragende Leistung, da er die bislang beste Platzierung in seiner Rookie-Saison im IndyCar erzielte und am Ende des Rennens als bester Neuling abkam.

Der 27-jährige Schumacher fuhr bei seiner ersten Teilnahme an dem legendären Ovalrennen auf den 18. Rang, die bislang beste Platzierung in seiner Rookie-Saison im IndyCar, welche ein 17.

Platz bedeutete. Der Schwede Rosenqvist gewann die 110. Ausgabe und wurde erstmals auf der berühmten Borg-Warner Trophy verewigt. Rosenqvist hatte einen Vorsprung von nur 23 Tausendstelsekunden im letzten Stück, wobei er am US-Amerikaner Malukas vorbei zog. Als bester Neuling schloss sich Schumacher dem Rennen an





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