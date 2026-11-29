Aufzeichnung im Rahmen der Feierlichkeiten des Leipziger Bach-Wettbewerbs 2025 zum 75. Jahrestag seines Bestehens.

Der Leipziger Bach-Wettbewerb fand erstmals 1950 anlässlich des 200. Todestages des Komponisten Johann Sebastian Bachs statt. Damals - kurz nach Gründung der beiden deutschen Staaten - wurde der Wettbewerb noch in gesamtdeutschen Vorentscheiden sowie einem Finale in Leipzig ausgetragen.

In der Jury saß damals auch Dmitri Schostakowitsch. Tatjana Nikolajewa gewann und Schostakowitsch widmete ihr einige Jahre später seine eigenen 24 Präludien und Fugen, zu denen er durch den Bach-Wettbewerb inspiriert worden war. 2025 feierte der Leipziger Bach-Wettbewerb den 75. Jahrestag seines Bestehens und hat sich inzwischen neu ausgerichtet. Fortan findet er jährlich in nur einem Fach statt, 2025 machte das Klavier den Auftakt. 27 Kandidatinnen und Kandidaten aus 13 Nationen traten in Leipzig gegeneinander an.

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Das große Finale fand im Leipziger Gewandhaus statt. Finalistin Mariamna Sherling spielte neben Bachs Chromatischer Fantasie und Fuge Robert Schumanns Klavierkonzert a-Moll op. 54. Begleitet wurde sie vom MDR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Enrico Delamboye.