Nach dem Rassismus-Vorwurf gegen Silvia Wollny steht nun ihr Schwiegersohn Servet Özbek im Zusammenhang mit einem Vorfall in der Türkei in den Schlagzeilen. Der Mann von Loredana Wollny war wegen eines Schusswechsels im Visier der Polizei.

Nach dem Rassismus-Vorwurf gegen Silvia Wollny steht nun ihr Schwiegersohn Servet Özbek im Zusammenhang mit einem Vorfall in der Türkei in den Schlagzeilen. Der Mann von Loredana Wollny war wegen eines Schusswechsels im Visier der Polizei.

Auf ein Restaurant, in dem Estefania Wollny regelmäßig auftritt, waren im Oktober Schüsse abgegeben worden. Der Vorfall ereignete sich am 22. Oktober 2026 gegen vier Uhr morgens in Evrenseki bei Manavgat. Wie die türkische Nachrichtenagentur DHA berichtete, kamen zwei Personen auf einem Motorrad zu einem Restaurant und gaben sechs Schüsse ab.

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Das Lokalmedium „Nach Medienangaben nahm die Polizei im Zuge der Ermittlungen fünf Verdächtige fest. Drei von ihnen kamen in Untersuchungshaft, zwei weitere wurden unter gerichtlichen Auflagen freigelassen. Einer der Freigelassenen soll Servet Özbek sein, wie „wohnenden Wollnys. Am Tag des Angriffs hatte Estefania Wollny dort einen Auftritt – auch Silvia Wollny sei dabei gewesen.