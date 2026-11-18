Nach Schüssen in der Berliner Dominicusstraße wurden zwei Personen verletzt. Die Polizei sicherte die Tatortstelle und setzt das SEK zur Fahndung ein.

Am Mittwochabend ereignete sich in der Berliner Dominicusstraße ein Vorfall mit Schusswaffengebrauch. Zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, wurden dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Laut einer Mitteilung der Berliner Polizei besteht für beide Opfer derzeit keine Lebensgefahr.

Einsatz des Spezialeinsatzkommandos

Die Berliner Polizei reagierte umgehend auf die gemeldeten Schüsse. Gegen 19:30 Uhr meldeten Anwohner laut deusche Presse-Agentur Gerätschaften von Schüssen in der Gegend. Daraufhin rückten schwer bewaffnete Polizeikräfte mit mindestens fünf Einsatzfahrzeugen am Ort des Geschehens an. Die Sicherheitskräfte sicherten den Bereich ab und stellten die öffentliche Ordnung wieder her.

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Besonders hervorzuheben ist der Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK). Eine Polizeisprecherin bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass das SEK vor Ort anwesend war. Dies deutet auf eine potenzielle Gefährdungslage oder die Suche nach einem schwer bewaffneten Tatverdächtigen hin. Die Behörden trafen umfassende Sicherheitsvorkehrungen, um die Bevölkerung in der unmittelbaren Umgebung zu schützen.

Ermittlungen und Tatortabsicherung

Die genauen Umstände des Schussgefechts sind noch nicht vollständig aufgeklärt. Eine Polizeisprecherin erklärte gegenüber dem Tagesspiegel, dass sie auf eine konkrete Anfrage bezüglich der Anzahl der Treffer für beide Personen keine Auskunft gab. Als Begründung verwies sie auf die noch laufenden Ermittlungen. Die Behörden wollen die Details erst veröffentlichen, sobald die Beweislage gesichert ist.

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Zur Sicherung des Tatorts sperrten die Ermittler zwei der vier Fahrspuren auf einer Länge von rund 100 Metern ab. Die Absperrung erfolgte unter Verwendung von Flatterband. Dies schränkt den Verkehr in der Dominicusstraße deutlich ein und ermöglicht den Spezialeinheiten die Arbeit am Ort des Geschehens ohne störende Einflüsse von außen.

Hintergrund: Bar mit vorangegangenen Vorfällen

Die Einsatzkräfte betraten eine Bar in unmittelbarer Nähe, die sich im Fokus der Behörden befand. In diesem Lokal war es in der Vergangenheit bereits wiederholt zu Messerattacken gekommen. Ob im Zusammenhang mit den jüngsten Schüssen Tatverdächtige festgenommen wurden, war zum Zeitpunkt der ersten Meldungen noch nicht bekannt. Die Polizei untersuchte die Räumlichkeiten sorgfältig, um Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen.

Ein Mitarbeiter des Lagezentrums der Polizei bestätigte, dass im Zusammenhang mit der Schussabgabe ein größerer Polizeieinsatz stattfindet. Die Behörde bittet Bürger, die möglicherweise Bewegungen verdächtiger Personen in der Dominicusstraße beobachtet haben, um Kontaktaufnahme. Die Ermittlungen dauern an, und die Behörden behalten sich weitere Informationen zur Klärung der Tathergänge vor.