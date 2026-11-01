Schüsse in Berlin: Mehrfamilienhaus und Restaurant beschossen

Schüsse in Berlin: Ein Mehrfamilienhaus in Steglitz-Zehlendorf und ein Restaurant wurden beschossen. Laut Polizei wurde niemand verletzt.

In der Nacht zu Sonntag ist in Berlin auf ein Mehrfamilienhaus im Bezirk Steglitz-Zehlendorf geschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei niemand verletzt. Der Vorfall ist einer von mehreren Schussabgaben in der Hauptstadt in kurzer Zeit.

Nach Angaben der Polizei fanden sich mehrere Einschusslöcher in der Haustür des Gebäudes sowie in einer Glasscheibe, die neben der Haustür verbaut ist. Den Angaben zufolge hatten Bewohner gegen 03.00 Uhr laute Knallgeräusche gehört. Die Schäden wurden von den Beamten vor Ort dokumentiert.

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Es wurden Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe der Tat zu klären. Die Angaben stammen aus der Mitteilung der Polizei und bilden die Grundlage der bisherigen Berichterstattung über den Vorfall.

Schüsse auf Restaurant in Charlottenburg-Wilmersdorf

Etwa zwei Stunden nach dem Vorfall in Steglitz-Zehlendorf fielen erneut Schüsse in der Stadt. Nach Polizeiangaben wurde im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf mehrfach aus einem Auto heraus auf ein Restaurant geschossen.

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Demnach befanden sich zum Zeitpunkt der Schüsse mehrere Personen in dem Lokal. Auch bei diesem Vorfall sei aber niemand verletzt worden, hieß es von der Polizei. Auf der Fahrbahn vor dem Restaurant stellten Beamte Patronenhülsen sicher.

Zuvor war es vor dem Restaurant zu einem Streit mit mehreren Personen gekommen. Einem Mitarbeiter des Restaurants sei dabei ins Gesicht geschlagen und mit einer Schusswaffe gedroht worden, teilte die Polizei mit.

Die Polizei prüft nun, ob die Schüsse und der Streit zusammenhängen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen in unterschiedlichen Bezirken gibt, ist bislang nicht bekannt.

Wiederholte Vorfälle mit Schusswaffen in Berlin

Immer wieder kommt es in Berlin zu Vorfällen mit Schusswaffen. Erst am vergangenen Mittwoch entdeckte ein 22-Jähriger im Bezirk Spandau Einschusslöcher an seinem geparkten Auto. Der Fall reiht sich in eine Serie von Taten ein, die die Behörden derzeit beschäftigen.

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Am Tag zuvor war ein 31-Jähriger in Berlin-Lichtenrade durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Vorfälle zeigen, dass Schusswaffen in unterschiedlichen Stadtteilen der Hauptstadt zum Einsatz kommen, sowohl gegen Gebäude und Fahrzeuge als auch gegen Menschen.

Die Polizei hat die Ermittlungen in den genannten Fällen aufgenommen. Weitere Einzelheiten zu den Tatumständen und zum Stand der Untersuchungen lagen zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht vor.