Schüsse in der Hamburger Hafencity: Zwei Menschen verletzt

In der Hamburger Hafencity sollen am Dienstag Schüsse gefallen sein, zwei Menschen wurden laut Polizei verletzt. Ein möglicher Zusammenhang mit zwei Toten nahe Reutlingen wird geprüft.

In der Hamburger Hafencity ist am Dienstag offenbar geschossen worden. Nach Angaben der Polizei Hamburg sollen dabei zwei Menschen verletzt worden sein. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an.

Die bisher bekannten Informationen stammen aus einer knappen Meldung, in der die Polizei den Vorgang als offenbar schussbedingt beschreibt. Ob es sich um einen gezielten Angriff handelt oder um einen anderen Hintergrund, ist laut den vorliegenden Angaben nicht geklärt.

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Mögliche Verbindung zu Reutlingen wird geprüft

Die Polizei prüft nach den vorliegenden Informationen einen möglichen Zusammenhang zwischen den Schüssen in der Hafencity und zwei Toten nahe Reutlingen. Eine Bestätigung dieser Verbindung liegt bislang nicht vor.

Die Prüfung einer möglichen Verbindung bedeutet nicht, dass ein Zusammenhang bereits feststeht. Die Ermittler müssen zunächst klären, ob die beiden Vorfälle überhaupt miteinander in Beziehung stehen.

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Was für Anwohner und Besucher der Hafencity gilt

Für Anwohner und Besucher des Hamburger Stadtteils bedeutet der Vorfall vor allem erhöhte Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum. Die Polizei hat den Einsatz am Dienstag geführt, Einzelheiten zu möglichen Absperrungen oder Fahndungsmaßnahmen liegen in der Meldung nicht vor.

Wer Hinweise zu den Schüssen geben kann, sollte sich an die Polizei Hamburg wenden. Weitere Angaben zu Tatverdächtigen oder zum genauen Tatort sind bislang nicht bekannt und sollten erst nach offiziellen Mitteilungen der Behörden bewertet werden.