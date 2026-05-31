Schüsse in Köln: Verletzter Mann und Fluchtwagen gesucht

In der Nacht zu Sonntag wurden mehrere Schüsse in der Kölner Innenstadt abgefeuert. Ein Mann (32) brach verletzt zusammen und musste notoperiert werden. Die Täter sind auf der Flucht. Die Polizei sucht nach dem Fluchtwagen und den Insassen.

Blutige Szenen in der Kölner Innenstadt! Auf der beliebten Studenten- und Partymeile im "Kwartier Latäng" fielen in der Nacht zu Sonntag mehrere Schüsse. Ein Mann (32) brach getroffen zusammen und musste notoperiert werden.

Die Täter sind auf der Flucht. Gegen 4.30 Uhr leerten sich die Bars und Diskotheken rund um den Tatort bereits, als aus einem vorbeifahrenden Auto mehrere Schüsse abgefeuert wurden. Die Kugeln trafen den Mann in der Nähe eines Döner-Imbisses schwer. Nach der Attacke raste der Wagen davon.

Rettungskräfte brachten das Opfer in eine Klinik, wo Ärzte den Mann sofort operieren mussten. Die Polizei prüft, ob er gezielt attackiert wurde oder zufällig ins Visier der Täter geriet. Die Fahndung nach dem Fluchtwagen und den Insassen läuft auf Hochtouren. Auch ein möglicher Zusammenhang mit dem Milieu der organisierten Kriminalität wird derzeit untersucht.

Auf dem Friesenwall detonierte vor einer geschlossenen Shisha-Bar ein Sprengsatz. Ein Anwohner erlitt durch Rauchgase leichte Verletzungen. Nach Angaben der Kölner Polizei gibt es derzeit jedoch keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen der Schießerei und der Explosion





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Cologne Shooting Attack Flight Victim Police Explosion Injury Investigation

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