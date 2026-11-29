Die Berliner Polizei untersucht ein Schusswaffendeploy in Wilmersdorf. Nach drei Knallen und Einschusslöchern an einer Tür eines Pflegedienstes wird geprüft, ob die Sondereinheit Ferrum den Fall übernimmt.

Die Berliner Polizei ermittelt derzeit zu einem Vorfall mit Schusswaffeneinsatz in einem Mehrfamilienhaus im Berliner Bezirk Wilmersdorf. Auslöser der aktuellen Ermittlungen war das Gehör einer 29-jährigen Anwohnerin, die am Freitagabend gegen 21.30 Uhr drei laute Knallgeräusche aus ihrem Gebäude hörte. Die Lautstärke der Schüsse war derart显著, dass die Frau unmittelbar die Behörden alarmierte, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.

Ermittlungsführung nach Knallgeräuschen

Am folgenden Tag bestätigten sich die Befürchtungen der Anwohnerin bei der genauen Besichtigung des Gebäudeinneren. Die Frau entdeckte dabei vier Patronenhülsen im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Zudem wiesen vier Einschusslöcher in der Tür eines ansässigen Pflegedienstes auf die Zielgenauigkeit und Absicht des Täters hin. Die Polizei bestätigt diese Angaben und hat die Fahndung aufgenommen, um die Hintergründe für diese Tat aufzuklären.

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Rolle der Sondereinheit Ferrum

Ein Pressesprecher der Polizei gab bekannt, dass derzeit geprüft wird, ob die Sondereinheit "Ferrum" den Fall übernimmt. Der Name "Ferrum" ist lateinisch für "Eisen" und steht für die Härte, mit der gegen schwere Gewaltvorfälle vorgegangen wird. Diese Spezialeinheit wurde im November 2025 speziell beim Landeskriminalamt (LKA) ins Leben gerufen. Ursprünglich war die Gründung der Einheit nur für einen begrenzten Zeitraum von einigen Monaten geplant, doch die Entscheidung zur Fortführung wurde getroffen.

Hintergrund: Anhaltende Schusswaffengewalt

Der Grund für die bleibende Existenz der Sondereinheit liegt in der anhaltenden Sicherheitslage. Nach wie vor fallen in der Hauptstadt nahezu täglich Schüsse, was eine kontinuierliche Spezialkapazität erforderlich macht. Oft stehen diese Vorfälle im Zusammenhang mit gezielter Erpressung von Geschäftsleuten durch organisierte Banden, wobei auch Banden mit Verbindungen in die Türkei eine Rolle spielen. Die Lage erfordert daher eine ständige Anpassung der Polizeistrategien.

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Statistik und reale Auswirkungen

Die Zahlen der Polizeibehörden untermauern die Dringlichkeit der Maßnahmen. Im ersten Halbjahr 2026 hat die Polizei insgesamt 585 Delikte mit Schusswaffengebrauch registriert. Diese Gesamtzahl setzt sich aus 324 dokumentierten Bedrohungen und 261 tatsächlich abgefeuerten Schüssen zusammen. Diese Statistiken zeigen, dass die Gewaltbereitschaft in der Hauptstadt hoch bleibt und die Sicherheitsbehörden unter Dauerdruck stehen, um weitere Vorfälle zu verhindern.

Weiteres Vorgehen und Prognose

Die Ermittlungen zum Vorfall in Wilmersdorf laufen auf Hochtouren. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen und Spuren, um den oder die Täter ausfindig zu machen. Ob die Sondereinheit Ferrum offiziell den Fall übernimmt, wird noch final entschieden. Bürger, die weitere Informationen haben, werden gebeten, sich an die zuständigen Ermittlungsbehörden zu wenden, um zur Aufklärung beizutragen. Die Situation bleibt angespannt, und die Behörden warnen vor weiteren möglichen Gewalttaten.